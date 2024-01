Halep, carieră încheiată? Răspunul lui Țiriac cu 9 zile înaintea audierilor de la TAS

Simona Halep (32 de ani) se apropie cu pași rapizi de cea mai importantă etapă a scandalului de dopaj care a ținut-o departe de tenis, începând cu data de 29 august 2022. Adică, de 517 zile, câte au trecut de la ultima partidă disputată de „Simo“ în circuit.

Între timp, după așteptări aproape interminabile, românca a primit, pe rând, o suspendare provizorie și, ulterior, una de 4 ani, dată de tribunalul Sport Resolutions de la Londra. Acum, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne se va judeca aplelul româncei. Audierile vor avea loc între 6-9 februarie. Apoi, TAS va da verdictul final în această poveste, fără ca cineva să aibă informații despre momentul anunțului. Concret, decizia TAS poate veni după câteva zile sau câteva luni! Cert e că ea va fi finală și, în funcție de ea, vom afla dacă Simona mai are viitor în tenis sau nu.

Până atunci, constănțeanca și-a anunțat revenirea pe teren într-un demonstrativ, la Cluj, pe 15 iunie. Acest lucru e posibil, indiferent de ce decizie va lua TAS, pentru că Halep are dreptul de a juca în demonstrative, inclusiv acum, când e suspendată.

Având în vedere această situație, Ion Țiriac (84 de ani), foarte apropiat de Halep, a fost întrebat de reporteri dacă partida de la Cluj va marca finalul carierei Simonei. Potrivit spotmedia.ro, omul de afaceri a dat un răspuns cu o doză de optimism, lăsând o portița deschisă pentru revenirea româncei în circuit.

Ce a declarat Ion Țiriac?

*De ce să fie ultimul ei meci? Moare? Ultimul meci e când știi că nu o să mai joci altul, dar ea poate să joace peste tot. Din câte știu eu, ea se antrenează zi și noapte, e mai ambițioasă decât era înainte.

*Eu am suspiciunile mele cu TAS-ul, pentru că am fost «Stan-Pățitul» în 2000 (n.r. - cu cazul gimnastei Andreea Răducan) și știu ce se întâmplă. După părerea mea, Simona Halep are o singură vină. A fost depistată pozitiv. Se poate, dar de ce? Și când spui de ce... habar n-am eu. Întrebați-i pe cei responsabili, pe cei care o au avut-o în grijă.

*După părerea mea, Halep n-are nicio vină, dar a fost depistată pozitiv, din păcate.