Halep, aparențe înșelătoare: Cum s-a schimbat viața ei în decurs de zece zile

Între momentul eliminării de la US Open 2022, în turul I, și când a fost văzută, din nou, în public, joi la prânz, viața Simonei Halep (30 de ani) s-a schimbat mult. Concret, din postura unei femei măritate, aparent fericită, ea s-a prezentat la notar pentru a semna actele de divorț!

Așadar, se vede, încă o dată, cât de mult înșală aparențele. Din toate punctele de vedere! În primul rând, „Simo“ s-a prezentat, la New York, în mare formă, după un triumf, la Toronto. Era chiar printre favorite la titlu, la US Open 2022. Și nimeni n-ar fi pariat împotriva ei, în meciul cu Daria Snigur (Ucraina, 20 de ani, 124 WTA) din runda inaugurală. Halep a pierdut însă acel meci, în mod șocant.

Apoi, pe plan sentimental, Simona părea că trăiește o poveste frumoasă, alături de Toni Iuruc (43 de ani). Cei doi au fost într-o vacanță romantică, în Grecia, în vară. Apoi, au mers împreună, la New York, pentru US Open. Simona a precizat chiar că a mers mai devreme decât de obicei în orașul care găzduiește turneul, tocmai din dorința de a petrece câteva zile, alături de soțul ei. Această declarație a fost însoțită și de o fotografie postată de Simona, împreună cu Toni, la New York.

Apoi, Halep a fost lovită de un „uragan“ al evenimentelor neplăcute. Pe 29 august, a fost eliminarea de la US Open, după meciul cu Daria Snigur. Pe 7 septembrie, a apărut în prosport.ro știrea divorțului ei de Toni Iuruc. Și, din nou, în mod șocant, actele de divorț s-au și semnat a doua zi, pe 8 septembrie. Adică, cu 66 de zile înaintea nunții de pe 13 noiembrie, care ar fi trebuit să aibă loc, la Casino Sinaia.

Vestea bună, după toate aceste evenimente, e că Simona Halep a arătat, nu o dată, că e capabilă să depășească momentele grele. Un bun exemplu e modul în care a trecut peste finala pierdută de la French Open 2017, cu Jelena Ostapenko. Atunci, potrivit mărturiilor sale, Simona a avut nopți nedormite, vreo trei luni după finală. Ulterior însă, a devenit mai puternică și a câștigat French Open 2018, dar și Wimbledon 2019.