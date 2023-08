Becali își taie singur craca de sub picioare. A recunoscut că a pariat pe meciul echipei sale. Ce riscă

Gigi Becali a recunoscut că a pariat pe meciul de joi seara, Nordsjaelland - FCSB 2-0, din turul III preliminar al Conference League.

”Eu am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7, dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să îmi pună și mie 50.000 (n.r. de euro) de la el. A dat, cutare, nu pot să pun 50.000, că nu primesc, pot să pun maxim 20.000, bine că nu a primit. Și a pus 20.000 și i-am pierdut”, a recunoscut nonșalant Gigi Becali, la Prosport Live

Autodenunțul îi va aduce pe patronul roș-albaștrilor în fața comisiilor federale, pentru că Regulamentul Disciplinar e clar. La articolul 60, „Corupţia/Pariurile sportive/Integritatea competițiilor”, se prevede că „fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care privesc jocurile din competițiile organizate sub egida FIFA/UEFA/FRF/LPF/AJF sau care are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activități se sancționează cumulativ cu: a. interzicerea oricărei activități legate de fotbal pentru 2 ani; b. penalitate sportivă de 300.000 de lei”.

Poate fi sancționat, chiar dacă nu apare în actele clubului

Deși nu apare în actele oficiale ale clubului, patronul FCSB se încadrează la definiția ”alte persoane a căror apartenenţă la un club este de notorietate şi nu a fost contestată până la momentul săvârşirii unei abateri”.

Primul punct nu prea îl afectează pe Gigi Becali, care nu e implicat în operațiunile directe cu federația sau liga. Interzicerea oricăror activități legate de fotbal pentru 2 ani l-ar putea afecta numai dacă ar intenționa să asiste la Adunările Generale ale acestor foruri, așa cum a procedat recent la Ligă cu ocazia tentativei de a forța eliminarea regulii U21.

Amendă de 60.000 de euro

În schimb, dacă va fi amendat cu 300.000 de lei (60.000 euro), el va trebui să achite în maxim 30 de zile pentru a nu afecta clubul. Conform Regulamentului disciplinar, orice grupare răspunde în solidar cu persoana sancționată, inclusiv cele ”a căror apartenenţă la un club este de notorietate”. Un eventualul refuz de plată poate ajunge chiar și la neprogramarea FCSB în campionat și Cupă!

Gigi Becali spune că nu consideră că a făcut un lucru greșit: ”Hai să îți spun când nu ai voie să pariezi, că se consideră că faci aranjamente. Dacă pariezi pe meciuri europene, nu e nicio problemă. Nu am voie să pariez pe echipa mea? Dacă pariez că pierd, atunci, da. Dar, dacă pariez că câștig, nu am nicio treabă. Nu am voie să mă distrez? Dacă pun 20.000, e un fleac. A zis după aia că a scăzut cota, era 5. Am pus când am avut noi ocaziile alea cu Coman”, patronul FCSB la ProSport Live.