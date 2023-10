Gică Popescu - Edi Iordănescu, acuzații dure. Probleme cu familia vs Nu știe ce înseamnă naționala

Partida Belarus - România, 0-0 în preliminariile Euro 2024, a adus un duel încins, la nivel declarativ, între selecționerul Edi Iordănescu și fostul mare internațional Gică Popescu. Cei doi s-au contrat la TV, ajungându-se la limita jignirilor.

Gică Popescu a comentat în primă instanță, declarând că România nu are o idee de joc și tactica naționalei se face ”după ureche”. Edi Iordănescu s-a sesizat și a spus că afirmațiile din ultima vreme ale ”Baciului” nu au o bază reală și că vin în urma unei dispute personale.

„Nu comentez criticile, dar întreb ceva. De când încercăm să construim și să ajungem la un turneu final, dânsul (n.r. Gică Popescu) a spus un lucru pozitiv? Unul singur?! Și reprezintă un club care are jucători aici. N-am auzit un lucru pozitiv, nu știu dacă are probleme cu mine sau cu familia, dar e clar că sunt lucruri personale.

Îmi asum total responsabilitatea, nu mă las doborât de critici, sunt sigur că vom obține calificarea. Eu sunt sigur că vor fi voci negative și după calificare. Din interviuri, senzația e că abia se așteaptă un pas greșit pentru a se comenta”, a spus Edi Iordănescu, după Belarus – România 0-0.

După ce a auzit aceste declarații, Gică Popescu a pornit din nou la atac, trasmițându-i selecționerului că nu știe ce înseamnă prima reprezentativă: „Îi spun ceva lui Edi Iordănescu. Eu știu ce înseamnă echipa națională a României, el nu știe ce înseamnă. Eu am jucat pentru echipa națională, am plâns pentru echipa națională. Nu am nimic cu familia lui. Ce vrea acum? Dacă face egal cu Belarus să venim aici și să îl aplaudăm?

Dacă trebuie să spunem lucrurilor pe nume, nu trebuie să supere domnul Edi. Are dreptate când spune când spune că nu am pierdut niciun meci și ar fi culmea să pierdem vreun meci până la final în grupa pe care o avem”, a spus Gică Popescu, după Belarus – România 0-0, la Antena 1.