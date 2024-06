Federația Română de Fotbal „tipărește“ bani: venitul din 2023, dezvăluit cu cifra exactă

Veniturile totale ale Federaţiei Române de Fotbal în 2023 au depăşit 37 de milioane de euro, iar în bugetul pentru acest an sunt previzionate la 37,2 milioane de euro, conform datelor furnizate în cadrul Adunării Generale a FRF.

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a afirmat că îşi doreşte ca veniturile consolidate ale FRF la finalul acestui an să depăşească 40 de milioane de euro.

"Am stabilizat financiar Federaţia Română de Fotbal, reuşind în acest timp să câştigăm încrederea mediului privat. Triplarea veniturilor este o performanţă remarcabilă, la fel cum este şi faptul că am reuşit de-a lungul acestor ani, prin dialogul cu Parlamentul şi Guvernul României, diferite facilităţi fiscale. La final de an 2023 bifăm triplarea veniturilor FRF, bazate doar pe resurse din mediul privat, iar ţinta în ceea ce priveşte veniturile consolidate ale Federaţiei Române de Fotbal pentru final de 2024 este să depăşim 40 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că ne bucurăm de o încredere foarte înaltă în mediul privat din România", a declarat Burleanu.

Conform bilanţului contabil al FRF, la 31 decembrie 2023, federaţia avea datorii de 10,7 milioane de euro, venituri în avans de 35,7 milioane de euro şi rezerve şi capitaluri de 12,3 milioane de euro.

Din drepturile de televizare a meciurilor echipei naţionale, FRF a încasat, în 2023, 5,9 milioane de euro, şi 8,9 milioane de euro din sponsorizare şi publicitate.

Adunarea Generală a Federaţiei Române de Fotbal a avut loc, marţi, la Casa Fotbalului, în prezenţa a 239 de membri afiliaţi, din totalul de 278.