FCSB și-a luat atacant după ce patronul l-a remarcat la o fază. Se temea că va ajunge la Rapid

Andrei Gheorghiță, de la Poli Iași, este atacantul pe care FCSB l-a adus pentru a spori concurența în lot.

Campioana va plăti acum 100.000 de euro pentru Gheorghiță și 300.000 la vară. Becali susține că Daniel Pancu, selecționerul României U21, și-ar fi dorit să deturneze acest transfer la Rapid, alături de Marius Șumudică, antrenorul echipei.

„L-am văzut eu mai demult la o fază. L-am întrebat pe Meme de el, am lăsat-o așa. Am zis că mai sunt câteva zile în care se pot face transferuri. Și atunci am zis așa...dacă n-am găsit atacant, îl iau pe Gheorghiță. E român, are fizic, e și tânăr. Poate fi ceva, poate iese ceva.

Nu poate juca în locul lui Bîrligea, va juca atacant în partea stângă. Gheorghiță stânga, Bîrligea număr 9, Miculescu în dreapta. Acum dau 100.000 de euro, în vara 300.000. Din ce am înțeles, ar fi intervenit domnul Pancu cu Șumudică”, a explicat Becali, la Digi Sport Special.

Jucătorul va primi salariu dublu și va fi scos de pe lista UEFA. Prima soluție pentru FCSB era croatul Marko Dugandzic, fost la Rapid și pus pe liber după experiența în lumea arabă.

Sezon terminat pentru Olaru

Prin vocea lui Mihai Stoica, FCSB a anunțat că Darius Olaru va fi apt de joc la finalul lunii mai sau începutul lunii iunie, atunci când sezonul în România este încheiat.

Este o adevărată lovitură pentru campioana României în perspectiva luptei pentru câștigarea campionatului.

„Doar cu un risc foarte mare din partea lui ar putea intra pe vreun final de meci, dar eu nu vreau sub nicio formă să-i riscăm cariera, n-are niciun sens. El va fi gata de joc la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie”, a spus MM.