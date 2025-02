Sindromul care lovește echipele de fotbal de pe continent după meciuri în Europa. Nici FCSB n-a scăpat

După meciuri intense în cupele europene la mijlocul săptămânii, formațiile de pe tot cuprinsul continentul se împiedică la revenirea în competiția internă, situație pățită duminică și de FCSB, doar 1-1 în derby-ul cu CFR Cluj.

FCSB se descurcă greu pe ambele fronturi. După 0-2, joi, cu Manchester United în Liga Europa, unde a terminat cu 14 puncte și pe locul 11 în grupă, campioana României a avut picioarele grele în Superligă, la jocul de duminică seară. A scos doar o remiză cu un CFR neangreat pe frontul european.

Revenit în echipa FCSB-ului, Vlad Chiricheș (35 de ani) a vorbit despre lipsa prospeții în cazul formației sale. „A fost un pic de emoție, dar până la urmă e un rezultat bun, cred că și în 10 oameni am încercat să jucăm. Pe final s-a simțit oboseala, au venit puțin peste noi, dar nu ceva extraordinar. Nu știu (n.r. - despre motivul pentru care prima repriză a fost fără ocazii), a fost un joc important, și din această cauză, veneam după un meci greu cu Manchester o stare de oboseală, lipsa unor jucători importanți, se vede, se simte. M-am simțit OK, cred că am avut o prestație bună, important este să fiu bine fizic și ușor-ușor o să îmi recapăt forma”, a spus fostul căpitan al naționalei.

Bătăi încasate de United și de PAOK

Situația bucureștenilor nu este singulară. În Premier League, „diavolii” tocmai plecați triumfători de la „Arena Națională” au cedat duminică acasă, 0-2 cu Crystal Palace. United a picat pe 13, depășită în clasament chiar de Palace.

În Grecia, PAOK Salonic s-a predat pe teren propriu, tot duminică, 1-2 cu AEK Atena. Trupa lui Răzvan Lucescu este viitoarea rivală a FCSB-ului în play-off-ul Ligii Europa. Este pe locul 4, cu 10 puncte în spatele liderului Olympiakos.

Iar exemplele pot continua. Real Sociedad s-a distrat joi cu PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, scor 2-0. Duminică seară, bascii au plecat învinși de la Pamplona, 1-2 cu Osasuna.