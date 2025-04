Familia Șucu a „înfiat” un fost fotbalist cu probleme grave de sănătate. După ce i-a donat bani, a mai făcut un gest față de el

Tony Kanalos, fostul coleg al lui Ianis Hagi și Andrei Rațiu la loturile naționale de juniori, care suferă de scleroză laterală amiotrofică, o maladie degenerativă incurabilă, a fost invitat l-a ultimul meci Rapid - Dinamo în loja patronului din Giulești.

Kanalos a trăit apoi emoții mari la final alături de jucătorii giuleșteni, chiar în vestiarul „vișiniu”. Scleroză laterală amiotrofică (SLA) este o boală incurabilă, care se manifestă prin moartea celulelor nervoase, atrofierea mușchilor, paralizia membrelor și instalarea treptată a incapacității de a mai vorbi și de a înghiți.

Fost coleg cu Ianis Hagi, Rațiu, Coman și Denis Ciobotariu la loturile U17/U18, sătmăreanul a găsit un sprijin venit pe neașteptate din partea familiei Șucu: patronul Rapidului și soția lui, Diana, au intervenit și au contribuit cu 10.000 de euro, prin Fundația Mobexpert, pentru primul transplant de celule stem necesar în schema de tratament a lui Kanalos.

„Sunt gesturi care mă lasă aproape fără cuvinte! Nu știu cum să le mulțumesc acestor oameni. Chiar după meci, a venit fiul dânșilor și m-a chemat jos să facem o poză și cu toată echipa, pe gazon. Dar cel mai emoționat m-am simțit când băieții m-au luat în vestiar. Mi-au trecut imediat prin minte o mulțime de momente din perioada când puteam juca. A fost ca un impuls mental și sufletesc”, a povestit Kanalos pentru GSP.

Și a continuat: „Nici acasă, la Satu Mare, parcă nu am avut parte de o asemenea primire. Credeți-mă că, pentru câteva minute, am și uitat că sunt bolnav! Am vrut să mă ridic să sărbătoresc alături de ei victoria, dar, din păcate, forța nu mă mai ajută”.

Ianis Hagi a donat 200 de euro pentru cauza lui Tony.