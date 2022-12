Emeric Dembroschi, cel mai bun român de la CM 1970: ”Deveniserăm prieteni cu Pele. Scotea goluri din orice fază”

Emeric Dembroschi, ajuns la 78 de ani, s-a arătat mâhnit de moartea lui Pele. Cel mai bun fotbalist român de la Mondialul din 1970 și autor al golului doi din meciul cu Brazilia lui Pele (2-3) și-a exprimat regretul după ce a aflat despre decesul legendei fotbalului brazilian.

„Vreau să spun condoleanțe. A murit unul dintre cei mai mari fotbaliști ai lumii, poate cel mai mare. Pe vremuri a fost cel mai mare”, a declarat Emeric Dembroschi pentru Euronews. „Am jucat contra lui, am stat cu el la hotel în 1959 în Copacabana, în Rio de Janeiro. Am vorbit cu el de mai multe ori. Am jucat contra lui. Era un băiat senzațional în afara terenului. În teren era mai obraznic. Tocmai de aceea a fost și foarte talentat”, a precizat Emeric Dembroschi.

Considerat cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, Pele a marcat două goluri în meciul Brazilia - România (3-2), de la CM 1970, în minutele 18 și 66. Cel de-al treilea gol a fost marcat de Jairzinho (66). „Ne-a dat două goluri foarte repede. Am dat și noi un gol prin Dumitrache, apoi a fost 3-1. Am dat și eu un gol. 3-2 s-a terminat. A fost un meci frumos, un meci în care dacă eram mai inspirați, dacă mai cu experiență internațională, puteam să facem și un meci nul cu ei.

Pele a fost jucătorul senzațional care scotea goluri din orice fază dacă reușea. Problema lui a fost Dumitru. Îl ținea foarte bine”, a rememorat Emeric Dembroschi partida cu Brazilia lui Pele.

Dembroschi a povestit pentru gsp.ro istoria fotografiei făcută alături de Pele. „Eram la hotelul Copacabana, chiar lângă plajă. Am stat în același hotel cu Brazilia în turneul din 1969. M-am întâlnit și cu Pele, am discutat ce am putut. Mai cu mâinile, mai cu picioarele. Nu știam portugheza. La urmă, ne-am împrietenit, mergeam la masă împreună, mergeam cu ei în camere. Eram amici. La Mondiale ne știam deja cu brazilienii. Numai Liță avea o problemă cu Pele…”.

După o intrare criminală asupra lui Pele, Liță Dumitru a fost luat în colimator de jucătorul brazilian: „De nu l-a înjurat și de nu l-a căpăcit pe Liță… L-a făcut fiu de nu știu ce. Putinho. Atunci am făcut și poza, fotograful mi-a luat 15 dolari pe poză. I-am zis că e mult, el a zis: „E poză cu Pele!”. Avea o ștampilă pe spate și autograful lui Pele. I-am dat-o unui ziarist și a rătăcit-o”.