Edi Iordănescu, dezlănțuit la adresa englezilor, după acuzațiile de blat. Nu i-a scos din rușine și mizerie

România s-a calificat în optimile Euro 2024 de pe primul loc în grupă, după un 1-1 de mare luptă cu Slovacia. Chiar dacă rezultatul de egalitate surâdea ambelor formații înainte de fluierul de start, pe teren a fost un meci aprig, pe muchie de cuțit. Abia în ultimele 10 minute cele două echipe au încercat să-și ”securizeze” calificarea și nu au mai riscat.

Presa internațională, mai ales cea britanică, a sugerat toată săptămâna ca între România și Slovacia va fi un egal ”de salon” și ambele formații vor merge braț la braț în fazele eliminatorii. Prilej pentru antrenorul Edi Iordănescu să iasă la atac după încheierea meciului, cu un răspuns furibund pentru cei care au acuzat naționala noastră de blat.

Un jurnalist de la Associated Press a pus o întrebare cu ”efect” despre acest subiect. „A părut să existe o energie specială în preajma acestui meci, toată lumea ar fi înțeles dacă ați fi jucat prudent. Cum ați văzut meciul de pe margine?”. Atât a așteptat selecționerul, care s-a dezlănțuit, în limba engleză. „În primul rând, există unii oameni care ar trebui să se scuze în fața noastră pentru opiniile exprimate pe seama acestui meci. Cred că a fost clar că ambele echipe au dat totul pentru 80 de minute, apoi, bineînțeles, fiecare și-a văzut propriul interes. Dar au dat ce au avut mai bun!

S-a aruncat cu mizerii în echipa României

Să vorbești înaintea meciului, să arunci cu noroi în echipe, în jucători, în munca noastră și în demnitatea noastră este rușinos! Trebuia să fi așteptat să vadă și apoi să ne judece. A fost rușinos, deloc plăcut. Au aruncat cu mizerii în noi, dar nu doar în noi, ci și în suporterii noștri, în toată lumea! Am arătat că avem caracter, România a luptat cu caracter și dacă am fi pierdut și am fi mers acasă, am fi făcut-o cu demnitatea intactă!”, a declarat Edi Iordănescu, după ce a condus România în optimile Euro 2024.