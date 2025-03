Doi jucători au refuzat convocarea la națională, pentru meciul România - Bosnia din calificările Cupei Mondiale

Naționala României va debuta în preliminariile Cupei Mondiale 2026 pe 21 martie, contra Bosniei, principala contracandidată la locul 2, conform calculelor hârtiei. Cei doi selecționeri au anunțat convocările preliminare ale ”stranierilor”, însă cel al oaspeților a avut suprinza să fie refuzat de doi jucători.

Grupa H în care a fost repartizată România este cea mai echilibrată, tricolorii urmând să se bată cu Austria și cu Bosnia și Herțegovina pentru calificarea la CM 2026. Cum e o ”pâine de mâncat”, și ex-iugoslavii speră la unul dintre primele două locuri în grupă, așa că încearcă să-și întărească echipa. Însă vedeta Edin Visca, chemată să dea o mână de ajutor după ce s-a retras din națională, a refuzat, la fel ca Svetozar Markovic, care a anunțat că preferă să joace pentru Serbia.

Markovic vrea să joace pentru Serbia

Edin Visca a evoluat pentru echipa Bosniei între 2010 și 2020, perioadă în care a strâns 55 de selecții și a marcat 10 goluri, dar colegul lui Denis Drăguș de la Trabzonspor a anunțat că nu vrea să revină la națională, chiar dacă reprezentativa țării sale are șanse de calificare la Mondialul găzduit anul viitor de SUA, Canada și Mexic.

Antrenorul Sergej Barbarez s-a mai confruntat cu un refuz, din partea lui Svetozar Markovic, care preferă se aștepte o convocare din parte Serbiei. ”Îi respect pe cei din naționala Bosniei și Herțegovinei, dar eu, împreună cu familia mea, am decis să rămânem alături de naționala Serbiei. Am trecut prin toate reprezentativele de juniori ale Serbiei, așa că eu consider că aceea este echipa mea națională. Așa simt. Voi aștepta și voi munci mult să obțin o convocare din partea selecționerului Dragan Stojkovic”, a declarat Svetozar Markovic, potrivit sportsport.ba.

Lotul preliminar al României pentru debutul în calificările CM 2026

Portari: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 30/1), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0);

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 27/1), Deian ⁠Sorescu (Gaziantep FK | Turcia, 20/0), Virgil ⁠GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 37/1);

Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 28/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 65/11), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 79/15), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 45/5), ⁠Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 33/9), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 15/1), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 30/5), Florinel COMAN (Cagliari | Italia, 20/2);

Atacanți: George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 46/11), Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 20/5).

Programul meciurilor din grupa României din preliminariile Cupei Mondiale 2026

21 martie

21:45 – Cipru – San Marino

21:45 – ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina

24 martie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru

21:45 – San Marino – ROMÂNIA

7 iunie

16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino

21:45 – Austria – ROMÂNIA

10 iunie

21:45 – ROMÂNIA – Cipru

21:45 – San Marino – Austria

6 septembrie

21:45 – Austria – Cipru

21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina

9 septembrie

21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria

21:45 – Cipru – ROMÂNIA

9 octombrie

21:45 – Austria – San Marino

21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

16:00 – San Marino – Cipru

21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino