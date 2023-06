Djokovici, fără caracter? Răspunsul sârbului la o întrebare delicată vorbește de la sine

La conferința de după victoria sa electrizantă de la French Open, Djokovici a fost întrebat dacă se consideră cel mai bun jucător al tuturor timpurilor, acum când și-a trecut în cont Grand Slam-ul cu numărul 23.

Răspunsul lui Nole vorbește de la sine despre „caracterul“ său atât de criticat în România. „Eu nu voi spune niciodată că sunt cel mai mare jucător din istorie, pentru că ar fi lipsit de respect faţă de toţi marii campioni din sportul nostru, de-a lungul timpului, când tenisul se juca total diferit. Eu consider că toţi campionii din generaţia lor au lăsat o amprentă, o moştenire, iar noi am pavat drumul. Deci, las de o parte această discuţie. Eu am o mare încredere în mine şi în capacităţile mele. Acest trofeu e o nouă confirmare a calităţii tenisului pe care sunt capabil să-l produc“, a spus sârbul de 36 de ani.

21

de victorii la rând are acum Novak Djokovici în turneele de Grand Slam. Seria a început, la Wimbledon 2022, a continuat la Australian Open 2023 și s-a prelungit acum, la French Open 2023.

31

mai 2022 e data ultimului meci pierdut de Novak Djokovici la un Grand Slam. Se întâmpa, la French Open, în sferturi: 2-6, 6-4, 2-6, 6-7 cu Rafael Nadal.

Clasamentul jucătorilor cu cele mai multe trofee de Grand Slam

1. Novak Djokovici (Serbia) – 23 de trofee

2. Rafael Nadal (Spania) – 22 de trofee

3. Roger Federer (Elveția) – 20 de trofee

4. Pete Sampras (SUA) – 14 trofee

5. Roy Emerson (Australia) – 12 trofee

Unde a câștigat Novak Djokovici cele 23 trofee de Grand Slam?

*Australian Open: 10 (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)

*French Open: 3 (2016, 2021, 2023)

*Wimbledon: 7 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022)

*US Open: 3 (2011, 2015, 2018)

De cine a trecut Novak Djokovici, în drum spre trofeul de la French Open 2023?

*Turul I: 6-3, 6-2, 7-6 cu Kovacevic (114 ATP)

*Turul II: 7-6, 6-0, 6-3 cu Fucsovics (83 ATP)

*Turul III: 7-6, 7-6, 6-2 cu Davidovich Fokina (34 ATP)

*Optimi: 6-3, 6-2, 6-2 cu Varillas (94 ATP)

*Sferturi: 4-6, 7-6, 6-2, 6-4 cu Khachanov (11 ATP)

*Semifinale: 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 cu Alcaraz (1 ATP)

*Finala: 7-6, 6-3, 7-5 cu Ruud (4 ATP)