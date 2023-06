Djokovici, discurs superb la French Open: Bluza sârbului a atras toate privirile la festivitate VIDEO

French Open 2023 l-a trimis pe Novak Djokovici (Serbia, 36 de ani) direct în istoria sportului! Pentru că, după cum Adevărul a arătat aici, de acum marele campion sârb e posesorul incontestabil al titlului de G.O.A.T (Greatest Of All Times).

Acest moment a fost marcat de Nole printr-un discurs superb, la festivitatea de premiere, organizată imediat după meci. Eurosport, postul care a transmis French Open, a redat, integral, discursul campionului sârb. Care a apărut pe teren, cu o bluză specială, pregătită pentru acest moment, cu cifra 23 imprimată pe piept. Vorbim despre numărul trofeelor majore care de acum figurează în dreptul lui Nole.

Ce a declarat Novak Djokovici?

*Voi începe să vorbesc în franceză. Mulțumesc tuturor pentru atmosfera specială pe care ați creat-o. E un moment foarte special în cariera mea și mă bucur că sunteți alături de mine. Sunt fericit că am ajuns la acest număr de titluri de Grand Slam câștigate. Acest turneu a fost întotdeauna foarte important pentru mine, foarte greu de câștigat. Am multe emoții acum, sunt foarte fericit că s-a întâmplat aici să câștig al 23-lea meu trofeu. Încă mai caut un profesor de franceză, să știți.

*Casper (n.r. – Casper Ruud), îți mulțumesc, ești unul dintre cei mai buni oameni din circuit și nu mă refer doar la jocul tău. Ești o persoană grozavă pe teren și în afara lui. Cred că e foarte important în prezent să vorbim despre valorile morale, am un mare respect pentru tine și pentru echipa ta. Îmi pare rău de rezultatul de azi, dar ai avut câțiva ani grozavi aici, vei câștiga aici. Asta vorbește despre calitatea din jocul tău. Îți doresc să câștigi împotriva tuturor, mai puțin când joci cu mine. Dacă pierd devreme într-un Grand Slam (n.r. – în primele faze), e OK, poți câștiga (râde).

*E o onoare pentru mine că alături de noi se află Yannick Noah (n.r. – fostul mare jucător francez). Eu eram micuț, când te-ai retras din tenis, dar întotdeauna am apreciat jocul tău. Ai adus o nouă energie pe teren și în afara lui, pozitivitate oamenilor.

*Echipei mele, familiei mele, vă mulțumesc tuturor, nici nu știu ce să spun, ați trecut alături de mine prin multe turbulențe. Vă mulțumesc că m-ați suportat! În spatele ușilor închise v-am cam torturat, așa că vă mulțumesc că-mi sunteți mereu alături. Mulțumesc mult și lui Amelie Mauresmo (n.r. – director French Open), e un turneu foarte bine organizat. Fiecare jucător își dorește să fie aici și să câștige acest trofeu. Sunt privilegiat că am câștigat de trei ori aici.

*Vorbesc cam mult. Copiii mei sunt aici, am încercat mereu să le transmit cele mai bune valori, sper să fie inspirați de aceste momente. Vreau să transmit un mesaj tuturor celor tineri. Aveam 7 ani și îmi doream să devin numărul 1 în lume. Au fost realizări extraordinare. Am avut puterea să-mi creez propriul destin, am crezut în ceea ce pot să fac. Luptați și credeți, creați-vă viitorul!

Începe să-mi placă să vorbesc cu voi. Mulțumesc tuturor fotbaliștilor din tribune care au venit să ne vadă, Mbappe, Ibrahimovici, Tom Brady (n.r. – jucător de fotbal american), Giroud, spre că n-am ratat pe nimeni. Vă mulțumesc! Ne vedem la anul!