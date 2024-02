Dinamo sărbătorește de pe ultimul loc: victoria cu Farul, prima din 2024, savurată din plin VIDEO

Dinamo câștigă atât de rar, încât orice victorie, indiferent de situația echipei din clasament, declanșează fiesta!

În 2023, bucureștenii au încheiat anul, obținând două succese la rând, pe 18 și 22 decembrie, cu Botoșani (2-0), respectiv Voluntari (1-0). Au fost primele meciuri câștigate în campionat de roș-albi după o pauză de 4 luni!

Acum, în 2024, timpul de așteptare între victorii s-a redus un pic. La doar două luni! Pentru că partida câștigată cu Farul, luni, a însemnat primul succes pentru trupa pregătită de Kopic după... 52 de zile! Până la victoria de la Ovidiu, Dinamo a înregistrat trei înfrângeri succesive în campionat, în acest an, și a ajuns pe ultimul loc.

Chiar și așa, punctele luate din partida cu Farul au reaprins speranțele pentru atingerea unui miracol fotbalistic: salvarea de la retrogradare. De aici, și declarațiile optimiste care au curs după meci.

VEZI REZUMATUL MECIULUI FARUL CONSTANȚA - DINAMO

Ce s-a spus după Farul – Dinamo?

*Zeljko Kopic (antrenor Dinamo): Energia pe care ne-au dat-o suporterii ne-a ajutat, le mulţumim. Sunt mândru de jucători şi de fani. Am jucat bine tactic. În meciurile trecute, am avut momente bune, dar n-am fost stabili în defensivă. Am adus jucători cu multă experienţă, a existat comunicare mai bună în meciul cu Farul. În prima repriză, am fost foarte buni şi în atac, am avut posesie. Am văzut multe lucruri bune în acest meci. Nu suntem încă la cel mai bun nivel, dar aştept să progresăm de la meci la meci. Dinamo e un club special, care merită un destin mai bun. Încercăm să păstrăm echilibrul şi la interviuri, în declarații. Oricum, distanţa rămâne foarte mare (n.r. – față de locul 14, care duce la baraj) şi nu trebuie să ne culcăm pe o ureche.

*Dennis Politic (fotbalist Dinamo): Mă bucur că am dat gol. Importante sunt doar cele trei puncte. Ne-am luptat pentru fiecare minge. Ne-am dorit să câştigăm fiecare duel individual. Merităm această soartă, pentru că în multe meciuri am avut ghinion. Speram ca acesta să fie începutul victoriilor. Încercăm să lucrăm mai mult la fiecare antrenament. Sper să ne legâm cât mai bine, iar asta să se vadă şi pe teren. Noi ne luptăm cu noi înşine. Ne interesează să obţinem puncte la fiecare meci.

Superliga 2023-2024, etapa a 25-a

Vineri

Oțelul Galați – FC U Craiova 1948 1-0

Universitatea Craiova – Universitatea Cluj 2-2

Sâmbătă

Poli Iași – Voluntari 0-0

CFR Cluj – Rapid 0-1

Duminică

Hermannstadt – Petrolul 0-0

FCSB – Sepsi 1-0

Luni

UTA – Botoșani 2-2

Farul Constanța – Dinamo 0-2

Clasament

1. FCSB 25 16 6 3 47-21 54

2. Rapid 25 12 9 4 43-27 45

3. CFR Cluj 25 12 6 7 43-25 42

4. Universitatea Craiova 25 10 8 7 37-31 38

5. Farul Constanța 25 10 7 8 34-35 37

6. Hermannstadt 25 7 13 5 31-26 34

7. Sepsi 25 9 6 10 35-31 33

8. Universitatea Cluj 25 8 9 8 33-38 33

9. Petrolul 25 6 14 5 24-24 32

10. Oțelul Galați 25 6 13 6 25-25 31

11. UTA 25 7 10 8 30-36 31

12. FC U Craiova 1948 25 9 3 13 38-40 30

13. Voluntari 25 6 9 10 29-40 27

14. Poli Iași 25 6 9 10 27-39 27

15. Botoșani 25 3 10 12 25-44 19

16. Dinamo 25 5 4 16 17-36 19

*Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape).

*Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, în total 9 etape).

*Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locurile 2 și 3 din play-off, în Europa Conference League.

*Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

*Locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.