Dinamo, mulțumită că Steaua poate obține dreptul de promovare. „Ne-ar face bine”

Propunerea lui Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării, de a implementa modificări pentru actuala Lege a educației fizice și sportului, prin care CSA Steaua ar putea intra, chiar din acest sezon, în Superliga, a generat reacții din toate părțile.

Dacă rivalii de la Oțelul Galați spun că este o aberație, dinamoviștii văd partea bună a lucrurilor. Andrei Nicolescu, unul dintre cei doi acționari majoritari din „Groapă”, spune că, în cazul în care „militarii” ar primi dreptul de a promova chiar din actuala stagiune în prima ligă, pentru Dinamo ar fi un aspect pozitiv.

”Acest lucru ne-ar face bine. Steaua ar urma să joace toate meciurile cu ardoare. Oricum, cu noi, clar, ar urma să joace cu ardoare, dar, poate, n-o să mai avem situații când unii jucători de la Steaua n-o să fie atât de montați la meciuri, precum la cel cu Oțelul. Paradoxal, acest lucru ne face bine”.

Dinamo și Steaua se întâlnesc marți în derby-ul din Liga a 2-a

Dinamo se află la șase puncte în spatele Stelei în clasamentul din Liga a 2-a, aflându-se pe poziția a 4. CSA Steaua e pe doi, loc care i-ar aduce automat promovarea în Superliga în caz că legea îi va permite acest lucru. Cele două formații se întâlnesc în meci direct marți, 18 aprilie.

Totuși, Andrei Nicolescu consideră că, cel puțin pentru actuala stagiune, posibilitatea ca Steaua să aibă drept de promovare este o utopie.

Nu crede că roș-albaștrii pot promova în acest sezon

”Cred că e o discuție falsă legată de promovarea lor. Le văd ca niște speculații, nu se pune problema pentru acest sezon. Oricum, în principiu, cred că este o problemă de concurență. Consiliul concurenței, sunt convins, se va sesiza la această propunere de modificare legislativă

Sunt reguli și principii europene care funcționează peste tot și există și în România sisteme care să ajusteze astfel de încălcări ale principiilor. Mi se pare că există suficiente pârghii procedurale, în sistemul de legiferare român, care să se opună unor excese. La nivel de FIFA, regulamentele sunt destul de clare”, a spus Andrei Nicolescu la ProSport Live, care a ținut să precizeze că nu vorbește în numele lui Dinamo.