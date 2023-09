Detalii suspecte în cazul Halep. De ce marea academie a lui Mouratoglou lucrează cu o firmă minusculă

Simona Halep, depistată pozitiv în 2022 la un control antidoping, a dat vina pentru contaminare pe un supliment nutritiv produs de o companie canadiană care lucrează cu academia lui Patrick Mouratoglou. Gazeta Sporturilor a vizitat sediul firmei din Toronto, unde a găsit cu totul altceva decât ne-am fi așteptat: un mic depozit cu nume pompos: Quantum Nutrition Inc, din care se livrează suplimente alimentare.

Oricine s-ar gândi că cea mai importantă instituție de tenis de pe glob, care i-a pregătit și i-a reprezentat pe cei mai mari campioni din tenis, lucrează cu giganți într-o lume atât de sensibilă la substanțele interzise. Realitatea e cu totul alta. Firma-parteneră a Academiei lui Mouratoglou este una minusculă, care nici măcar nu produce respectivele suplimente.

Ingrediente venite din China și neverificate

Avocatul Bogdan Stoica a detaliat cum funcționează societatea canadiană: „Nu au fabrică. Produc în Canada, dar la fabricile altora. Da, sunt o firmă mică, nu știu cum să spun, probabil meteorică. Firma canadiană v-a declarat că produsul lor nu a fost contaminat. Cum să știe ei asta, dacă habar n-aveau de unde au luat ingredientele! Am descoperit noi că din China. John Koveos (n.r. - unul dintre patronii companiei) a fost audiat pe videoconferință. Și acolo a explicat ce știe. Știa foarte puține.

Ei nu doar că produc în alte fabrici, că ei nu au. Dar nici acele fabrici nu sunt cele care aduc ingredientele, ci un importator. Noi am făcut o trasabilitate. Și am descoperit că o parte a ingredientelor folosite la acest colagen au venit din China”, a spus Stoica pentru gsp.ro, însă acesta nu a vrut să răspundă la întrebarea cum de Academia Mouratoglou are ca partener o firmă atât de mică, în condițiile în care lucrează cu sportivi de top: „Nu vă supărați, nu e o întrebare pentru mine”.

Coincidență ciudată

Colaborarea dintre Academia lui Patrick Mouratoglou cu firma de cartier a fraților Koveos ridică numeroase semne de întrebare, în condițiile în care logica ne spune că antrenorul Simonei ar fi trebuit să lucreze cu giganți în domeniul suplimentelor nutritive, unde rata de siguranță este maximă. O coincidență trebuie subliniată: Mouratoglou este la origine grec, la fel ca frații Koveos. Ne oprim aici și nu mergem mai departe cu speculațiile, făcând o legătură între cuvinte și nume ca Mouratoglou, Simona Halep, Serena Williams, rivalitate și răzbunare.

Firma canadiană adună pe pagina de Instagram, câte 15-20 de aprecieri la o postare. În comparație, Forever Living Products, un alt furnizor de suplimente alimentare, e apreciat de sute și chiar mii de persoane la fiecare postare.

Desigur, mai e o întrebare care rămâne fără răspuns, deocamdată: de ce niciun alt sportiv manageriat de antrenorul francez nu a fost depistat pozitiv, deși reprezentanții echipei lui Halep au indicat faptul că toți au jucătorii au primit același supliment nutritiv, Keto MCT?

Firma va fi închisă, susține avocatul lui Halep

Avocatul Bogdan Stoica consideră că acest scandal va pune capăt afacerii celor doi frați canadieni de origine greacă: „Adevărul e că ei au o mare problemă și o să aibă în continuare. Cum să livrezi un supliment contaminat și să susții că nu e contaminat? Probabil că acesta va fi finalul lor în această afacere”. O satisfacție totuși prea mică pentru o pagubă atât de mare.

Suntem o familie de greci serioși, ortodocși, care fac business cu credință în Dumnezeu! Nu am înșelat niciodată pe nimeni. Cred în Dumnezeu, mi-e frică de El și de moarte și nu aș face niciodată nimic rău! - Kostas Koveos, unul dintre patronii companiei Quantum Nutrition Inc.

Kostas Koveos: Am ajutat români cu bani

Kostas Koveos, care ocupă și funcția de director financiar în compania canadiană, s-a declarat un prieten al românilor. „Mi-am secretizat pagina de Facebook din cauza reporturilor false primite din România ca urmare a lucrurilor false apărute în ziare acolo.

Nu am nimic cu românii, noi lucrăm cu români, am ajutat români cu bani prin intermediul bisericii ortodoxe din Toronto. Cel mai bun prieten al meu este episcop român în Toronto. Vreau să scrieți asta în ziarul vostru! Până acum au apărut în România numai tâmpenii“, a spus directorul financiar al Quantum Nutrition pentru GSP.