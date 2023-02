Dentistul care i-a schimbat destinul lui Ghiță Mureșan

Pe când avea 15 ani, clujeanulGhiță Mureșan a fost remarcat de un medic stomatolog, care era și arbitru de baschet, datorită înălţimii sale.

Ajuns la 52 de ani, Ghiţă Mureşan, fostul jucător al lui Washington Bullets, New Jersey Nets, Maryland Nighthawks sau Pau-Orthez îşi aduce aminte de începuturile sale în baschet.

Era un tânăr de 15 ani, foarte înalt, „nu mai ştiu însă cât aveam“, iar un control la dentist, la Cluj, i-a schimbat destinul.

„Trebuia să fac o radiografie dentară şi am mers la dentistul Gigi Sofache, care era şi arbitru de baschet. Când m-a văzut, omul m-a cântărit şi m-a măsurat din ochi, s-a interesat câţi ani am şi m-a întrebat dacă ştiu ce-i baschetul. Eu am răspuns că am auzit de acest sport, dar că nu am văzut niciun meci. Ai fi super bun, mi-a spus Sofache. Hai să te pun în legătură cu doi antrenori, Voicu Moldovan şi Liviu Morariu. Aşa a început aventura mea în baschet, clădită cu enorm de multă muncă“, a povestit Ghiţă Mureşan, pentru „Adevărul”, în urmă cu mai mulți ani.

Tânărul din Tritenii de Jos a crescut şi a tot crescut în înălţime, fiind ulterior remarcat în toată lumea.

L cei 231 de centimetri ai săi, Gheorghe Dumitru Mureşan a fost cel mai înalt baschetbalist care a jucat vreodată în NBA (la egalitate cu sudanezul Manute Bol).

Mureşan s-a născut în 1971 în Tritenii de Jos (Cluj) şi şi-a început cariera la Universitatea Cluj. De acolo a trecut în liga franceză de Baschet şi între 1993 şi NBA a jucat în NBA. Cel mai bun sezon al său a fost în 1994-1995, când a reuşit să înscrie o medie de 14,5 puncte pe meci.

După ce şi-a încheiat cariera în Baschet, Mureşan a cochetat cu actoria. El a apărut în fimlul „Gigantul Meu”, alături de Billy Crystal, într-un videoclip al lui Eminem şi în numeroase reclame.

Recent, Mureşan a scris o serie de cărţi despre fitness şi sănătate destinate tinerilor.

Ghiță Mureșan s-a stabilit în America, la Washington, acolo unde locuiește alături de soție și de cei doi copii ai săi.