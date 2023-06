Dennis Rodman, dezvăluri în autobiografie despre relația cu supermodelul Carmen Electra

Dennis Rodman este o legendă a bachetului, acesta are în palmares nu mai puțin de cinci titluri NBA, dintre care trei cu Chicago Bulls și două cu Detroit Pistons. Deși alături de Chicago Bulls a înregistrat cele mai răsunătoare succese pe plan profesional, perioada în care a colaborat cu clubul a fost de departe cea mai tumultoasă pe plan personal.

Dennis Rodman, originar din New Jersey a devenit rapid unul din cei mai buni jucători profesioniști din istoria baschetului mondial după ce și-a făcut debutul la Detroit Pistons în 1986. Acesa a jucat pentru echipe mari precum Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls și Los Angeles Lakers, și este considerat unul din cei mai buni recuperatori din istoria NBA.

Cu toate acestea, multiplul campion este cunoscut la fel de bine pentru viața sa personală tumultoasă pe cât este pentru cariera sportivă și cea de actor cu peste 30 de filme la activ unele alături de actori de prim rang.

În viața personală Rodman a avut relații cu vedete precum Madonna și Carmen Electra, fiind căsătorit de trei ori. Despre acestea fostul mare baschetbalist a scris, în cartea sa autobiografică, intitulată „Ar fi trebuit să fiu mort până acum. Clipele nebune și sălbatice ale cele mai bun recuperator din istoria NBA”.

În autobiografia sa Dennis Rodman a vorbit cu lux de amănunte despre viața sa personală, despre aventurile sale sexuale intense, dar și despre relațiile sale, o parte fiind dedicată relației cu supermodelul american Carmen Electra.

Cele două vedete s-au căsătorit unde altundeva decât în Las Vegas, oraș cunoscut în întreaga lume drept referință pentru jocurile de noroc, luminile strălucitoare și petrecerile fără de sfârșit. Las Vegas mai este cunoscut și ca Orașul Păcatelor sau Orașul Luminilor, acesta fiind una dintre cele mai mari destinații turistice din lume fiind recunoscut ca un centru al distracției și relaxării totale.

Căsătoria celor doi în Las Vegas a avut loc în noiembrie 1998, iar la doar 9 zile după ceremonie, baschetbalistul a cerut anularea căsătoriei pe motiv că „avea probleme mintale în momentul căsătoriei”. Cei doi s-au împăcat pentru o perioadă după acel episode, însă au divorțat în aprilie 1999.

Rodman a spus în cartea sa că „nu știu cum am început să ies cu Carmen. S-a întâmplat, cred eu, pentru că la acel moment făceam sex cu o mulțime de femei. Cu atât de multe încât, la un moment dat, devenise ca un job”, acesta a mai adăugat că „relația pe care am avut-o cu Carmen a fost diferită. A fost plăcut să aștepți persoana de care îți place în momentul și la locul potrivit”

„Îmi aduc aminte că, la un moment dat, am ieșit cu ea la o întâlnire. Am mers să mâncăm sushi, ne-am întors acasă , ne-am așezat pe pat, ne-am uitat unul la celălalt și am început să vorbim.” Baschetbalistul a mai precizat modelul „a stat la mine în casă timp de 4, 5 zile. A dormit în casa mea, în patul meu, dar nu am făcut niciodată dragoste”

La rândul său supermodelul Carmen Electra făcut o serie destăinuiri despre relație, conform acesteia: „Într-o zi, când cei de Chicago Bulls aveau o zi liberă, Dennis a zis că are o surpriză pentru mine. M-a legat la ochi, m-a urcat pe motocicleta lui, iar când am putut vedea din nou eram în centrul de pregătire al echipei, pe terenul central. Eram ca doi copii într-un magazin de dulciuri. Am mâncat înghețată din frigider și am făcut sex peste tot: în sala de forță, în camera de recuperare și pe teren”

Din destăinurile celor doi putem înțelege atracția magnetică și conexiunea specială pentru amândoi, astfel de povești ne reamintesc tuturor cât de valoroase sunt relațiile și cum acestea ne pot transforma.