Decizia lui Istvan Kovacs, explicată ca la carte: A fost sau nu penalty la Liverpool – Real Madrid EXCLUSIV

În cel mai pur stil românesc, majoritatea discuțiilor de după un meci fabulos, Liverpool – Real Madrid s-au legat de... arbitraj! Adevărul a scris aici despre această „boală românească“, arătând că, într-un moment în care antrenorii și jucătorii au fost preocupați de discuții pur fotbalistice, la noi, Ion Crăciunescu s-a grăbit să-l critice pe Istvan Kovacs!

Iar dacă fostul mare arbitru internațional are dreptul la o părere, a surprins, totuși, vehemența sa, când vorbim despre o fază pe care alții nici n-au considerat-o că ar fi fost de penalty. În această categorie intră și Marius Avram (43 de ani), care, după retragerea sa din activitate, analizează fazele controversate de arbitraj, la Digi Sport. Contactat de Adevărul, fostul central FIFA, în perioada 2010 – 2020, a explicat, ca la carte, faza din minutul 53 al meciului Liverpool – Real Madrid.

Ce a spus Marius Avram?

*După părerea mea, când analizăm această fază, trebuie pornită de la declarația lui Roberto Rosetti, care e președintele Comisiei Arbitrilor de la UEFA, care spunea așa: „We do not want soft penalties“. Adică, în traducere: „Nu vrem penalty-uri acordate ușor“.

*La faza despre care vorbim, în minutul 53, e o împingere, se vede, clar, că vorbim despre o împingere. Întrebarea care se pune e următoarea: Dacă e suficientă această împingere pentru a considera că e un penalty clar? Și dacă nu-l încadrează la categoria „soft penalties“, așa cum spunea Roberto Rosetti.

*Sunt convins că, dacă dădea Istvan Kovacs penalty, i-aș fi dat credit, i-aș fi găsit circumstanțe, dar aș fi spus că e un penalty acordat ușor. La fel de bine acum, când n-a dat, după părerea mea, se încadrează în instrucțiunile UEFA. Și, dacă e să încadrăm faza la orice corner, orice lovitură liberă din preajma suprafeței de pedeapsă, apar astfel de împingeri, la oricare dintre ele. Și, probabil, așa au gândit-o și cei din camera VAR și, de aceea, n-au intervenit pentru a întoarce decizia lui Istvan Kovacs.

*La o asemenea fază, nu trebuie să fii mare specialist în arbitraj. Într-adevăr, se vede o mână... Dar eu zic că noi trebuie să ieșim puțin din modul ăsta de a gândi, că se vede o mână. Treaba asta a fost acum mai mulți ani și n-a fost bine (râde).

*Prestația lui Istvan Kovacs, per ansamblu, a fost foarte bună. Și a fost ajutat de faptul că aceste echipe pot fi arbitrate foarte ușor. Practic, se arbitrează singure! Nu stiu dacă Istvan Kovacs a fluierat zece faulturi în tot meciul... Deci, acești jucători sunt preocupați de fotbal și, de aceea, e foarte ușor pentru arbitru. În plus, Istvan Kovacs e foarte bine pregătit fizic și, așa cum v-a spus, s-a descurcat foarte bine.