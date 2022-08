David Popovici, dezvăluire simpatică: Cum s-a apucat de înot și la ce sport e „praf“

Ca s─â avem c├ót mai mul╚Ťi sportivi, precum David Popovici, regula e simpl─â: trebuie s─â promov─âm sportul de mas─â pentru s─ân─âtate, ├«n primul r├ónd. Ceea ce acum nu se ├«nt├ómpl─â!

De c├ónd a ajuns ├«n prim-plan, aproape de c├óte ori a ap─ârut ├«n fa╚Ťa camerelor, David Popovici a ╚Ťinut s─â vorbeasc─â, dincolo de rezultatele sale, ╚Öi despre importan╚Ťa practic─ârii sportului. Astfel, un pu╚Öti de 17 ani atinge un subiect despre care aproape nimeni n-a vorbit ├«n Rom├ónia, nici m─âcar ├«n ultimii doi ani, c├ónd o pandemie ne-a ar─âtat c├ót de important e s─â ai un sistem imunitar puterinc. Unul care se ├«nt─âre╚Öte, nu dac─â iei pastile cu pumnul, ci dac─â ai activitate fizic─â ╚Öi faci exerci╚Ťii, ├«n mod regulat. Ceea ce ├«n Rom├ónia nu fac cei mai mul╚Ťi oameni.

Revenind la David Popovici, acesta a dezv─âluit la podcastul Fair Play, cum el ├«nsu╚Öi a fost dus la ├«not, la recomandarea medicului ╚Öi din dorin╚Ťa p─ârin╚Ťilor ca b─âiatul lor s─â-╚Öi descarce energia, ├«n mod s─ân─âtos.

Ce a povestit David Popovici?

*La 4 ani, p─ârin┼úii mei, dup─â recomandarea medicului ortoped, au ales s─â m─â duc─â la ├«not. Aveam ┼či foarte mult─â energie, nu ┼čtiau cum s─â m─â ajute s─â scap pu┼úin de ea ┼či s─â le u┼čureze ┼či lor via┼úa. Sperau ca ├«notul s─â m─â oboseasc─â, dar, dimpotriv─â, eram ┼či mai entuziasmat. Aveam ┼či mai mult─â energie. N-a fost ceva bun pentru ei (r├óde). Bine, a fost ceva bun. Am ├«notat doar vara p├ón─â la 7 ani.

*Apoi, am ales s─â fac performan┼ú─â. Adic─â, s─â ├«not mai des, mai mult. Am avut spiritul ─âsta competitiv ├«n mine, de c├ónd m─â ┼čtiu ┼či voiam s─â merg la concursuri s─â m─â ├«ntrec cu al┼úii ┼či s─â le ar─ât ce am mai bun.

*Un sport la care nu sunt bun? Eu sunt praf la biliard!