David Popovici a prefațat finala de la 100 de metri liber: declarația care denotă optimisul său

David Popovici (19 ani, CS Dinamo) are deja medalia de aur la 200 de metri liber în buzunar și, diseară, poate pune lângă ea alta, cucerită în proba de 100 de metri liber. Aici însă, concurența va fi sufocantă. Adevărul a arătat aici timpii cu care cei opt finaliști și-au câștigat locurile în cursa decisivă din această seară. Rezultatele lor subliniază cât de mici sunt diferențele la acest nivel.

Chiar și așa, David Popovici e destul de încrezător în posibilitățile sale. Ceea ce reiese din declarațiile pe care le-a oferit pentru trimisul Agerpres la Paris, Adrian Țone. David, pe lângă faptul că a scăpat de presiune după aurul cucerit la 200 de metri liber, mizează și pe faptul că va fi mai bine odihnit, comparativ cu ziua de ieri.

Cursa sa, în finala de 100 de metri liber, e programată pentru diseară (ora 23.39, TVR, Eurosport, platforma Max).

Ce a spus David Popovici despre finala probei de 100 de metri liber?

*După seara de ieri (n.r. – luni seara, când a câștigat aurul olimpic) am adormit foarte greu. Oricum, m-am culcat târziu, pentru că am avut foarte multe chestii de făcut, masaj, masa pe care am luat-o târziu, test antidoping, dar m-am odihnit cât de bine am putut. Şi astăzi o să mă odihnesc pe cât de bine pot şi miercuri e ultima cursă de la concursul ăsta. Cine ştie, poate rup. Oricum, o să dau tot ce am mai bun şi tocmai de asta n-am cum să fiu dezamăgit, dacă nu-mi iese aşa cum poate mă aşteptam eu în capul meu.

*Au fost foarte OK semifinalele, şi, cel mai important lucru pe care îl aveam de făcut, adică să mă calific, a fost realizat. N-am cum să intru fără trac în finală. Și la 200 de metri liber am avut trac, a fost o finală foarte încordată. Toţi eram extrem de agitaţi şi blocaţi în căpăţânile noastre, sunt sigur de asta. Se vede pe faţa lor, se vede la ţarc, se vede pe faţa mea, sunt sigur. Nu suntem invincibili, însă cel care se apropie cel mai mult de a fi invincibil câştigă în ziua aia.

Pan Zhanle, față în față cu David Popovici

David Popovici a fost recordman mondial la 100 de metri liber (46 sec 86/100), dar chinezul Pan Zhanle a fost cel care l-a deposedat de acest record (46 sec 80/100), iar sâmbătă, la ştafetă, a stabilit şi un nou record olimpic (46 sec 92/100).