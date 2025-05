Coșmarul românilor de la Euro 2024, ales MVP-ul partidei Barcelona - Inter, din Liga Campionilor

În semifinalele Ligi Campionilor la fotbal, Barcelona și Inter au remizat miercuri seară, 3-3, iar finalista se va decide în returul de pe 6 mail, de la Milano.

A fost un meci disputat într-un ritm nebunesc, în care italienii au început în forță și au condus cu 2-0. Catalanii au revenit până la pauză, dar în repriza secundă n-au mai avut forță decât pentru a egala din nou.

La final, ambele formații păreau epuizate de efort, în cazul Barcelonei fiind vorba despre un meci disputat la câteva zile distanță de o încleștare teribilă în finala Cupei Spaniei, câștigată după prelungiri. Pe teren s-au aflat opt Ligi ale Campionilor, cinci dintre ele fiind deținute de Barcelona. Cealaltă semifinală are loc pe 7 mai, la Paris, între PSG și Arsenal (1-0 în tur pentru trupa franceză).

Olandezul Denzel Dumfries (29 de ani) a fost desemnat cel mai bun fotbalist al partidei de la Barcelona. Fundașul dreapta olandez de la Inter a făcut un meci mare: a marcat două goluri și a pasat la cealaltă reușită a formației antrenate de Simone Inzaghi. Dumfries a devenit primul fundaș din istorie care marchează o dublă împotriva Barcelonei, în Liga Campionilor. Prima reușită, cea din minutul 21, a fost extrem de spectaculoasă, o „foarfecă” din lateral.

„A fost un joc bun. După trei înfrângeri, am văzut adevăratul Inter. Am jucat cu inima. Sunt mândru de meciul reușit, acum ne gândim la Verona. Apoi ne vom concentra din nou la Barcelona. Totul este deschis, vom vedea pe San Siro. Sunt fericit pentru cele două goluri, veneam după o accidentare dificilă, dar acum am revenit. Privim întotdeauna înainte. Forța Inter! Misiune posibilă? Da, suntem o echipă puternică, trebuie să o demonstrăm în fiecare meci”, a spus Denzel Dumfries, imediat după remiza cu Barcelona.

România are amintiri neplăcute cu olandezul. El este cel care l-a scos din joc pe Vasile Mogoș și i-a spart capul lui Ianis Hagi, în „optimile” de finală ale Campionatului European de anul trecut. Niciunul dintre atacuri nu i-a adus măcar un cartonaș galben. Batavii s-au impus atunci cu 3-0 și i-au trimis acasă pe tricolorii lui Edy Iordănescu.