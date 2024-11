Confesiunea lui Fredy Guarin, fost coleg cu Chivu la Inter: am vrut să sar de la etajul 17

Fostul mijlocaș de la Inter Milano, columbianul Fredy Guarin, a vorbit despre slăbiciuni și dependențe într-un interviu acordat televiziunii Caracol.

Guarin a jucat la Inter 141 de meciuri, marcând 22 de goluri, între 2012 și 2016. În afara terenului însă, lucrurile nu au mers atât de bine. Columbianul Fredy Guarín, fost coleg cu Cristi Chivu, și-a spus povestea descendentă într-un lung interviu acordat pentru Caracol Television, la emisiunea Los Informantes.

De la relația tulbure cu tatăl său la înrăutățirea stării sale psihologice în timpul Covid, până la tentativa de sinucidere. Guarin, care s-a retras din fotbal în 2021, și-a expus toate fricile, benefiind de un tratament de reabilitare început în 2024, după ani de suferință.

Lupta împotriva alcoolului l-a măcinat. „Eram un om plin de vicii, greșeli și de păcate. Când eram la Inter, în apogeul carierei, m-am răsfățat cu alcool. M-am antrenat, am marcat și apoi am băut. Acasă, în discotecă și în restaurant, știam că este o greșeală în viața mea profesională și față de familia mea, dar așa era în fiecare zi. Am simțit că nu am limite”.

Alungat în China

În 2016 i-a expirat contractul cu Inter și s-a mutat în China, pentru a juca la Shanghai Shenua. „Lucrurile s-au înrăutățit atât de rău încât i-au spus agentului meu că trebuie să părăsesc Milano”, dezvăluie Guarin.

Dar în China, lucrurile nu au stat altfel. „Am câștigat mulți bani, dar nici nu mi-au ajuns în cont. Viata de noapte, petreceri, viata de lux, iahturi si avioane, am cheltuit totul”.

A urmat transferul la Vasco da Gama, în Brazilia. Fostul mijlocaș explică modul în care Brazilia reprezentase inițial o oază fericită pentru el. „Am trăit șase luni cu familia și, susținut de psihologi, m-am simțit liber și fericit, apoi a venit Covid. Pandemia a distrus toată munca depusă până în acel moment”.

Așa că Guarin a început să bea din nou alcool: „Am băut până la 70 de beri pe noapte. În acea perioadă am crezut că cea mai bună soluție era să pun capăt. Am încercat să sar de la etajul 17 al apartamentului în care locuiam”.

Între mijloc a avut loc și o ceartă cu tatăl său, care a dus la intervenția poliției și la arestarea lui, până la mesajul de ajutor pe care l-a scris pe rețelele de socializare în 2022: „Dumnezeu m-a iertat, eu m-am iertat”.