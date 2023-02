CFR Cluj - FCSB, derby înghețat. Programare aberantă a celui mai așteptat meci din campionat

O veche zicală din popor spune că, în unele zone ale țării, lunile anului se înșiruie astfel: ianuarie, femartie, aprilie șamd. De ce? Ca să treacă mai repede februarie, cea mai geroasă lună din an. Însă conducătorii fotbalului nostru și televiziunile se fac că nu știu. Astfel nu se poate explica programarea unui meci de maximă importanță la o oră târzie din februarie.

Prognoza meteo e necruțătoare: la ora 21.00, ora de start a derby-ului CFR - FCSB, vor fi -7 grade, iar la final, minus 10! Această aberație i-a nemulțumit atât pe clujeni, cât și pe bucureșteni.

Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a fost ferm: „Nu ar trebuit să jucăm fotbal în perioada asta. Doar dacă era vremea bună, ca la început de ianuarie. Mă uitam pe teren, e zăpadă. Vine frigul, -13, -14 grade. Ăsta nu mai e fotbal, asta e părerea mea. Dar dacă trebuie să jucăm, jucăm”, a declarat tehnicianul campioanei.

De partea celaltă, Mihai Stoica, managerul general al FCSB a arătat aceeași nemulțumire: „La ce mă aștept? La temperaturi scăzute, -7 sau -8 grade. E păcat. Probabil din cauza faptului că sunt meciuri importante în Europa, meciul se joacă la ora 21.00. Cred că instalația de încălzire va funcționa. CFR Cluj e un club serios, care domină fotbalul de mai bine de jumătate de deceniu.

Cred că ne vom prezenta bine, pentru că am avut atitudine bună a jucătorilor la antrenamente după thriller-ul cu Farul. Vin cu un clișeu: «Ce nu te ucide te face mai puternic». Deocamdată nu am murit. Am jucat foarte bine cu Farul, dar am pierdut dintr-un ghinion teribil.

Nu am ce să reproșez jucătorilor. În cel mai rău caz, dacă ne bate CFR Cluj vor fi 12 puncte diferență. Am sta mai bine decât anul trecut. Campionatul se va juca până la final”, a declarat Mihai Stoica la conferința de presă.

CFR Cluj - FCSB se joacă pe duminică, de la ora 21.00, în direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Dacă înving, gazdele se distanțează la 12 puncte de rivala bucureșteană. Dacă bat oaspeții, între CFR și FCSB rămân doar 6 puncte.