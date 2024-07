Cândva sinonimă cu transportul eficient, Deutsche Bahn, calea ferată de stat a Germaniei, e afectată de întârzieri, anulări și supraaglomerare. La Euro 2024, suporterii, presa și chiar oficialii s-au confruntat cu dificultăți în a ajunge la și de la meciuri, potrivit Telegraph.co.uk, care titrează despre transportator: o „rușine națională"

Trenuri care nu s-au prezentat, care au fost oprite fără avertisment la kilometri distanță de destinație sau care au stat nemișcate ore întregi, pline de pasageri frustrați: nivelul de perturbare a fost atât de ridicat pe parcursul Euro 2024, încât nici măcar o pauză de patru zile între triumful Angliei în semifinale la Dortmund și confruntarea cu Spania, programată duminică, la Berlin, nu oferă nicio garanție a unei călătorii fără probleme.

Aproape 150 000 de fani englezi sunt așteptați în capitala Germaniei în acest weekend, unii având bilete pentru finală, alții fiind acolo pentru a savura atmosfera. În realitate, riscă să își petreacă o mare parte din timp bând pe un peron sau într-un vagon Deutsche Bahn plin.

Un exemplu al haosului feroviar care a afectat Euro 2014 a fost cel de după semifinală, când suporterii englezi bucuroși și fanii olandezi mai puțin fericiți au fost înghesuiți într-un tren care a așteptat timp de trei ore și jumătate înainte de a părăsi gara.

A fost copia la indigo a situației apărute după primul meci al Angliei de la Euro 2024 împotriva Serbiei, la Gelsenkirchen, pe 16 iunie, când mii de fani au fost lăsați pe peroane până după miezul nopții în așteptarea unui tren spre Dusseldorf, la 35 de mile distanță.

„Fiecare tren care venea și pleca din Köln era aparent întârziat”

Pe rețelele de socializare, suporterii și-au exprimat frustrările cu privire la neajunsurile unei căi ferate despre care cei mai mulți au presupus că va confirma stereotipurile privind eficiența germană.

„Călătorind spre Gelsenkirchen, fiecare tren care venea și pleca din Köln era aparent întârziat. Aproape toate automatele de bilete erau stricate. Iar întoarcerea acasă a fost șocant de proastă", a relatat un suporter englez.

Suporterii austrieci aflați într-un tren care a staționat după o victorie împotriva Olandei la Berlin au fost filmați în timp ce își exprimau punctul de vedere într-un mod mai direct, cântând în germană „Deutsche Bahn is on its a-" pe melodia „When the Saints Go Marching In".

Compania a declarat că, în timp ce pune în circulație 14 trenuri speciale pe zi și oferă 10 000 de locuri în plus pe serviciile interurbane, fanii ar trebui să apeleze la o cursă cu plecare mai devreme decât cea planificată.

Suporterii care au urmat acest sfat au constatat însă adesea că nu existau trenuri care să circule mai devreme și au petrecut ore în șir pe peroane, în caniculă.

Deutsche Bahn spune că va face „tot posibilul”

Michael Peterson, membru al consiliului de administrație al Deutsche Bahn responsabil cu călătoriile pe distanțe lungi, și-a cerut scuze pentru performanțele lamentabile ale companiei.

„Înțelegem nemulțumirea și criticile fanilor. Deutsche Bahn nu oferă în prezent calitatea pe care toată lumea o merită", a declarat acesta pentru ziarul Bild, explicând că societatea și cei 150 000 de angajați ai săi vor „da totul" și vor face „tot posibilul pentru a aduce pasagerii în mod fiabil la destinațiile lor" .

Germanii speră ca titlurile negative din presa străină și umilința internațională a Deutsche Bahn ar putea determina compania și finanțatorii săi guvernamentali să reevalueze standardele de servicii.

Volker Wissing, ministrul transporturilor a prezidat anunțarea Deutsche Bahn ca partener de transport pentru Euro în urmă cu un an, alături de Philipp Lahm, directorul turneului și fostul căpitan al Bayern München și al Germaniei.

Lahm însuși a căzut victimă a perturbărilor Deutsche Bahn, ajungând cu întârziere la meciul Ucraina-Slovacia de la Dusseldorf.

El a declarat că Germania a „eșuat ca țară să lucreze puțin la infrastructură în ultimele decenii”.

Opoziția: „O rușine națională”

În 2023, o treime din trenurile pe distanțe lungi au întârziat, după un declin constant în ultimul deceniu, reflectând o lipsă de investiții în elementele esențiale.

Creștin-democrații din opoziție au catalogat Deutsche Bahn drept o „rușine națională", chiar dacă au prezidat o mare parte din declinul acesteia.