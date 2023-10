Banii n-aduc tot timpul fericirea: Arabia Saudită, situație catastrofală în ciuda investițiilor în fotbal

Saudiții fac niște investiții colosale în fotbal, dar, în ciuda aducerii unor nume sonore în campionatul lor intern, echipa națională e, deocamdată, într-o situație catastrofală!

Vorbim despre o echipă care a debutat la Mondialul din Qatar, producând una dintre cele mai mari surprize din istoria turneelor finale: 2-1 cu Argentina lui Messi, care avea să câștige titlul mondial ulterior. După acest meci uriaș pentru Arabia Saudită, șefii fotbalului din această țară aveau speranțe la un parcurs remarcabil chiar la Mondialul din Qatar. S-a ales însă praful de aceste așteptări! Concret, Arabia Saudită a fost eliminată, chiar după faza grupelor, fiind învinsă de Polonia (0-2) și de Mexic (1-2). Problema și mai mare e că, de la victoria cu Argentina, bilanțul naționalei e groaznic: 10 meciuri, 1 victorie (cu Yemen!), 1 egal, 8 înfrângeri.

Cu un asemenea parcurs, nu e de mirare că, între timp, selecționerul saudiților de la Mondiale, francezul Hervé Renard (55 de ani) a plecat, preferând să preia... naționala feminină a țării sale! Saudiții s-au mișcat în stilul lor, băgând mâna adânc în buzunar. Și l-au numit în funcția de selecționer pe italianul Roberto Mancini (58 de ani). Care, potrivit surselor din presa mondială, are un contract de aproape 30 de milioane de dolari pe an! Sub comanda sa însă, deocamdată, a continuat seria rezultatelor negative: 1-3 cu Costa Rica, 0-1 cu Coreea de Sud și 2-2 cu Nigeria în trei partide amicale.

Adevăratul test pentru Mancini va fi la Cupa Asiei, competiție care pornește la drum, în Qatar, în ianuarie 2024. Arabia Saudită se află în grupa F, alături de Thailanda, Kârgâzstan și Oman. Primele două clasate au asigurată calificarea în optimi.