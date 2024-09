Avocații lui Jordan Chiles, gafă de proporții la Tribunalul Elvețian. Ana Bărbosu și Sabrina Voinea pot cere despăgubiri enorme

Avocații americancei Jordan Chiles au depus luni recursul la Tribunalul Federal Elvețian, chiar în ultima zi în care o puteau face. Dar apărătorii gimnastei deposedate de TAS în favoarea Anei Bărbosu au comis o greșeală impardonabilă, cu sau fără intenție. Ei au publicat pe portalul cabinetului datele personale ale sportivelor din România, Ana Maria Bărbosu și Sabrina Voinea.

În document, adresa lui Jordan Chiles a fost blurată, dar nu și cele ale gimnastelor noastre! „Adresele domiciliilor celor două sportive reprezintă date sensibile, cu caracter personal, ce nu pot fi redate public, fiind protejate atât de către Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679, cât și de reglementările de acest tip din SUA. Oricine a accesat acel document de pe site-ul societății de avocatură din SUA, timp de 20 de ore de la publicare, a putut afla care este domiciliul Sabrinei Voinea și al Anei Maria Bărbosu din România”, a declarat Sabin Gherdan pentru gsp.ro.

Greșeala, semnalată de avocatul gimnastelor noastre

Imediat când a observat greșeala, avocatul celor două românce a încercat să ia legătura cu apărătorii sportivei din SUA, care au remediat gafa, dar după mai multe zeci de ore. „Este inadmisibil, mai ales că vorbim de o speță sensibilă în care a existat foarte mult bullying față de gimnaste, iar una dintre sportive este minoră. Nu pot să înțeleg cum s-a ajuns în această situație, din moment ce astfel de informații trebuie protejate cu strictețe.

De îndată ce am remarcat această eroare majoră am luat legătura cu societatea de avocați americană și le-am solicitat protejarea datelor cu caracter personal ale gimnastelor noastre. Nu am primit niciun răspuns, dar în scurt timp au anonimizat cele două adrese de domiciliu”, a mai spus avocatul, conform sursei citate.

Chiar dacă au remediat problema, pentru greșeala comisă pe zona GDPR, echipa de avocați a lui Chiles riscă pedepse usturătoare din partea autorităților elvețiene de profil. Amenda poate ajunge până la 270.000 euro. În plus, dacă se consideră lezate, Ana Bărbosu și Sabrina Voinea pot cere despăgubiri enorme.