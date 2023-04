Avocata care a cerut arestarea lui Ronaldo pentru gestul golănesc, supusă presiunilor în Arabia Saudită

După ce a făcut un gest golănesc la finalul meciului dintre Al Hilal și Al Nassr (2-0), ducându-și mâna în zona intimă, lui Cristiano Ronaldo (38 de ani) i s-a făcut plângere penală de către avocata Nouf Bint Ahmed.

Portughezul a devenit ținta criticilor în Arabia Saudită după gestul obscen, iar avocata care i-a făcut plângere penală a fost contactată și amenințată de clubul fotbalistului. După ce a depus plângerea în care a cerut arestarea și expulzarea portughezului, avocata a anunțat că Al Nassr și reprezentanții lui Cristiano Ronaldo au început deja să facă presiuni la adresa ei.

"Al Nassr m-a contactat și mi-a cerut să șterg postările despre acest subiect, dar am refuzat. Mi-au spus că avocatul lui Ronaldo mă va da în judecată dacă nu le șterg și nu îi prezint scuze. Are tot dreptul să o facă, dar nu am făcut decât să public conținut asupra căruia dețin toate drepturile intelectuale", a spus avocata, conform Goal.

"Este considerată o infracțiune de faptă dezonorantă făcută în public și este una dintre infracțiunile care implică arestarea și deportarea dacă este săvârșită de un străin", a spus avocata imediat după gestul golănesc al lui Cristiano Ronaldo. Însă Comisia de Disciplină a Federației Saudite a fost blândă cu starul portughez. Deși a luat la cunoștință ceea ce a făcut CR7, a decis să nu ia nicio măsură împotriva acestuia, pentru că ”incidentul a fost difuzat doar pe rețelele sociale, nu și pe transmisiunea oficială”.