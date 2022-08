Atac incredibil la Mircea Lucescu: „Ai 77 de ani. Vrei să ajungi să te scapi pe tine pe bancă?”

Dinamo Kiev nu a jucat în prima etapă, amânându-și partida pentru a pregăti confruntarea cu Benfica din play-off-ul Ligii Campionilor. Iar în etapa a doua, echipa antrenată de Mircea Lucescu a pierdut fără drept de apel, 0-3 cu Dnipro.

Înfrângerea l-a făcut pe fostul selecționer al Ucrainei, Myron Markevych (71 de ani) să aibă un atac suburban la adresa românului: „E bine că a fost doar 3-0 și nu 8-0. După cum am am mai spus, Dinamo este o echipă degradată. Nu se poate asta! E păcat. Nu știu ce se întâmplă acolo. Totul trebuie schimbat, de mult timp trebuia. La fel ca mulți fani, nu am cuvinte după acest meci. Nu e clar la ce se gândesc jucătorii, poate la un transfer.

Poți pierde, dar nu în fața unei echipe care abia a fost strânsă. Mă uit la Lucescu, are 77 de ani. Vrei ajungi să te scapi pe tine pe bancă în timpul meciului? I-aș alunga pe toți după un asemenea meci. Lăsați-l pe Lucescu să plece! Vă faceți de râs. Jucătorii se plimbă pe teren, e greu să-i vezi. Nu se poate așa! E o rușine”, a spus Myron Markevych, potrivit sport.ua.

Dinamo e la a treia înfângere consecutivă: 0-2 și 0-3 cu Benfica Lisabona și 0-3 cu Dnipro.