Antrenorul FCSB, Leo Strizu, și-a anunțat demisia după victoria echipei sale cu 4-1 contra Petrolului

Leo Strizu a declarat că nu mai dorește să continue la cârma FCSB, acuzând atacuri din interiorul clubului. Mulți consideră că Leo Strizu este „doar” antrenorul din acte al FCSB, angajat pentru a-i „împrumuta” licența lui Mihai Pintilii, cel care se ocupa de pregătirea echipei.

„Da, a fost ultimul meci. Am stat și m-am gândit. Cred că e decizia corectă. De ce? Pentru că îmi ajunge! Nu am vrut să ajung să fac acest pas, dar nu credeam că există o sursă care poate să vrea articole care să mă aducă într-o postură foarte negativă. Toată săptămâna, această sursă m-a denigrat foarte, foarte mult. Am spus că dacă în interiorul clubului... Sunt curios să aflu cine este... Vreau să îmi spună în față ce aruncă în presă. Nu am nimic împotrivă, Decizia am luat-o acum. Nu o voi schimba. Susțin ceea ce spun. Pot să suport critici din exterior, dar atât timp cât această persoană alimentează presa cu lucruri urâte despre mine, nu cred că pot continua pe acest drum. Îi propun să iasă în față și să spună «Eu sunt cel care nu te vreau. Nu îmi place de tine». Eu nu sunt genul care să riposteze, dar voi încerca să-i răspund la unele acuzații. Mereu voi ajuta clubul. Îmi cer scuze în fața lui Gigi, față de Teia (n.r. Teia Sponte, vărul și omul de încredere al lui Becali), echipă și Pintilii. Nu sunt un laș. Dar nu mă așteptat la atâtea lucruri urâte din interiorul clubului. Mă așteptam la rolul pe care trebuia să-l am. Nu spuneam «eu» sau «noi» pentru că deranjau. Le-am folosit o singură dată, la meciul de Cupă cu Botoșani, când am condus echipa 100%. În rest, nu m-am băgat peste Pintilii și nu am declarat că am contribuit la succesul echipei. Sunt corect,” a declarat Strizu.

De asemenea, Strizu a mai spus că „Eu am fost aproape de echipă și de Pintilii. Nu am încercat să mă bag în seamă, Când mi s-a cerut părerea, mi-am spus-o. Știam ce trebuie să fac, am acceptat. Am fost încântat când patronul mi-a propus această poziție, dar nu se poate continua. E o decizie luată de mine, ca urmare a ceea ce a apărut în presă. Această poziție a mea, oricât de mică ar fi fost, deranja o persoană din club. Această persoană s-a ținut de capul meu de când am venit la echipă.”, a declarat Leo Strizu la conferința de presă.

După discursul lui Leo Strizu, Dan Udrea, redactorul-șef adjunct al Gazetei Sporturilor și moderatorul emisiunii „Minutul 91”, de la Orange Sport, a declarat că: „Direcția în care bate e MM Stoica. Nu văd altă persoană. Nu cred că se referea la Becali, Argăseală, Făiniși sau Mache”.

Leo Strizu nu a putut colabora cu managerul FCSB, Mihai Stoica. Acesta îl considera pe Leo incapabil să ocupe postul de antrenor principal și a făcut totul ca să-i reducă atribuțiile la minimum.

FCSB are acum la dispoziție o lună în care o să poată sta fără antrenor cu licență Pro.

În afara lui Strizu, în campionat mai există acum un caz de „închiriere a licenței”: cel al lui Constantin Schumacher, de la FC Argeș, el e „principal” în acte și secund al lui Marius Croitoru de fapt.

Metoda aceasta de fentare a regulilor va fi din ce în ce mai greu de utilizat, Federația declarând război acestei practici. Astfel, recent, Burleanu a anunțat că vor fi pedepsiți și posesorii de licențe Pro care își folosesc diplomele doar ca să antreneze alții pe ascuns.