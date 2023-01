Antrenorul echipei Real Madrid, iritat la conferința de presă după meciul cu Barcelona: „Umilință? Asta e lipsă de respect!”

Catalanii au obținut o victorie la scor în finala Supercupei Spaniei. Xavi a reușit să câștige primul său trofeu în postura de antrenor al Barcelonei.

Carlo Ancelotti, antrenorul echipei Real Madrid, care a câștigat cu această echipă două Ligi ale Campionilor, se află sub presiune după meciul pierdut cu Barcelona în finala Supercupei Spaniei.

Asta după ce echipa sa are doar un singur meci câștigat din cele 4 disputate în 2023.

„Le-am oferit două cadouri. Umilință? Asta e lipsă de respect. Trebuie să învățăm din asta, este un moment dificil și atât. Știam dinaintea jocului că echipa nu e la cel mai bun nivel. Trebuie să ne ridicăm moralul și să ne pregătim pentru următorul joc, acesta ne-a scos la iveală unele deficiențe”, a spus Ancelotti, scrie gs.ro.

Ancelotti spune că Real Madrid va reveni din acest moment complicat.

„Putem repara lucrurile cu devotament și atitudine. Jucătorii trebuie să realizeze că este ușor să eviți astfel de greșeli.Echipa suferă foarte mult acum, pentru de obicei câștigă finalele. Dar avem resursele necesare să revenim. Real Madrid va reveni, nu există dubii”, a mai precizat Ancelotti, citat de Marca.

În schimb, Xavi Hernandez, antrenorul de la Barcelona, a fost fericit după ce a obținut duminică primul trofeu din carieră ca antrenor.

„Sunt foarte fericit, acest trofeu ne oferă liniște. Trebuie să continui să ajut și să ghidez echipa. Dacă putem învinge Madridul, putem bate pe oricine. Voi purta amintirea acestui trofeu tot restul vieții. Sper să nu fie ultimul. Ne-am descurcat foarte bine, Gavi a fost grozav. Am folosit 4 mijlocași și a funcționat foarte bine, jucătorii au interpretat jocul bine. Nu mai am cuvinte despre Gavi. Este pasiune pură, suflet pur. Mă simt prost când nu joacă. Pasiunea lui este incredibilă, este un băiat care ne încântă pe toți. Un lider înnăscut, nu are limite!”, a spus Xavi.

Meciul s-a jucat în Arabia Saudită

Meciul dintre Real Madrid și Barcelona, disputat în capitala Arabiei Saudite, la Riad, s-a încheiat cu victoria categorică a Barcelonei, scor 1-3. Xavi a reușit să obțină primul său trofeu pe banca tehnică a catalanilor și a 14-a Supercupă din istoria clubului.

Barcelona a început în forță derby-ul cu Real Madrid și putea deschide scorul încă din minutul 6 prin Araujo. Câteva minute mai târziu Lewandowski a lovit bara porții apărată de Courtois. Real Madrid a venit cu o replică pe măsură după alte câteva minute, însă Benzema nu a putut să înscrie după ce a trimis periculos cu capul din fața porții.

În minutul 33 Lewandowski i-a pasat decisis lui Gavi care l-a învins pe Courtois cu un șut din fața porții. Pe final de repriză, Lewandowski a dublat avantajul catalanilor, după ce Gavi i-a pasat decisiv.

În minutul 70 Gavi a pasat din nou decisiv, de această dată pentru Pedri care a dus scorul la 3-0.

În prelungirile meciului, Benzema a redus din diferență cu un șut din centrul careului dar Real Madrid nu a mai putut reveni în meci și a pierdut finala Supercupei.

Duelul cu numărul 251 dintre cele două mari rivale s-a încheiat cu victoria catalanilor care au ajuns la 98 de victorii în fața madrilenilor (101 victorii împotriva Barcelonei).