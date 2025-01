Anti-vaccinist convins, Gig Becali a fost pus la pat de virusul periculos venit din China

Gigi Becali (66 de ani), patronul celor de la FCSB - campioana Superligii de fotbal, a fost absent din peisajul public în ultimele zile, după ce a avut probleme mari de sănătate la finalul anului trecut.

Latifundiarul s-a luptat cu un virus care i-a dat mari bătăi de cap, iar finanțatorul a explicat motivul pentru care s-a bucurat de faptul că a trecut prin această boală. Este vorba despre HMPV, un virus originar din China, asemănător cu gripa.

„În viața mea nu am avut așa ceva”

„Mi-a trecut de vreo două zile, am fost și la biserică. În viața mea n-am avut așa ceva. Nu știu..o stare grea, tușeam încontinuu. Cum mă puneam în pat să dorm, tușeam, nu puteam să dorm.

Am luat medicamente naturiste. Doctorul mi-a spus să iau antibiotic și nu am vrut să aud de așa ceva. Când am fost bolnav a fost bucurie, pe cuvânt! Doamne, tu mi-ai dat boala, atunci e bucurie, mulți nu or să înțeleagă. Eu nu privegheam, adică să fac rugăciune de noapte.

M-a obligat să priveghez acum. Când ești bolnav, ești cu gândul mai mult la rugăciune. Am zis «Doamne, îți mulțumesc». E prima dată în viața mea când mă bucur că am fost bolnav”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Nu s-a vaccinat împotriva COVID

HMPV, asemănător cu COVID-19, a apărut în China la finalul lui 2024. Cu simptome asemănătoare gripei, boala poate duce la complicații severe, cum ar fi pneumonia, mai ales la persoanele cu un sistem imunitar slăbit.

Gigi Becali a fost una dintre persoanele care a declarat că nu s-a vaccinat în timpul pandemiei de coronavirus și le-a recomandat fotbaliștilor celor de la FCSB din acel moment să-i urmeze exemplul.