Alertă de recorduri în Maramureș: Cine sunt marii câștigători ai etapei de Masters

A treia etapă din Campionatul Național de Viteză în Coastă Masters a avut loc în Pasul Gutâi, acolo unde piloți de top s-au duelat pentru titlul de King of the Hill. Campionul de la Super Rally, Jerome France, a impresionat, doborând cu aproape 7 secunde recordul all time al traseului din Maramureș, în timp ce Mihai Leu este noul deținător al recordului în ceea ce privește categoria turisme.

Spectacolul automobilistic a fost la el acasă în Pasul Gutâi, care a găzduit pentru al patrulea an consecutiv o etapă de viteză în coastă. Un total de 25 de piloți, împărțiți în două categorii, turisme și prototipuri/monoposturi, s-au duelat pe cei 5,3 kilometri de traseu, conform Federației Române de Automobilism Sportiv, organizatoarea evenimentului.

Recordurile au început să cadă încă de sâmbătă, când Jerome France (Norma M20FC) a ajuns la finiș în 2:51,331, iar Alexandru Pițigoi (Porsche 911 GT3 Cup) a fost cronometrat cu 3:08,907. Recordurile anterioare erau deținute de Emil Nestor (2:52,223), respectiv Costel Cășuneanu (3:10,055).

Duminică a fost ziua decisivă pentru stabilirea câștigătorilor. În cele două manșe de concurs s-a scris o pagină de istorie pentru traseul din munții Maramureșului. Jerome France a oprit ceasul la un incredibil 2:45,781, un timp cu aproape 7 secunde decât precedentul record, și și-a asigurat și titlul de King of the Hill la Trofeul Baia Mare, eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș. În clasament, France a fost urmat de Emil Ghinea și de Costel Cășuneanu, în timp ce fostul campion, Octavian Ciovică, al doilea timp, a fost descalificat pentru încălcări ale regulamentului tehnic.

Și la Categoria I a fost stabilit noul record, de data aceasta de către Mihai Leu, cu un spectaculos Audi R8 GT3 LMS. În prima manșă de concurs, fostul campion mondial la box a fost cronometrat cu 3:06,012, având astfel un timp cu mai bine de 4 secunde decât vechiul record. În clasamentul dedicat turismelor, Leu a fost urmat de Alexandru Pițigoi și de Călin Făgădar.

După această rundă, Jerome France este lider la Categoria II, cu 62 de puncte, urmat de Dragoș Savloschi, cu 40, și de Costel Cășuneanu, cu 38, în timp ce la Categoria I, Mihai Leu a preluat șefia, cu 61 de puncte, în timp ce pe locurile 2 și 3 se clasează Alexandru Pițigoi (58), respectiv Dominic Marcu (36). Următoarea etapă de Masters va avea loc pe 23-24 septembrie la Râșnov.