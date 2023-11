Zoia Alecu, cerută în căsătorie pe scenă, la concertul aniversar. „Sunt sigură că a treia dată este cu noroc” VIDEO

Zoia Alecu a sărbătorit la Sala Dalles, alături de fani, 50 de ani de carieră. Seara a fost una cu atât mai specială pentru artistă, cu cât a fost cerută în căsătorie chiar pe scenă.

„Vă mărturisesc că nu m-am prea dezmeticit după concertul aniversar de aseară. 50 de ani de stat pe scenă și e prima dată când am nevoie de timp să-mi revin. Dar știu sigur să spun, cu mâna pe inimă, că a fost ceva magie în aer, voi, publicul ați fost absolut miraculos”, a scris artista, sâmbătă, pe Facebook.

„Am inelul pe deget și este extrem de fin și special”

A lăsat câteva fotografii și pentru cei care n-au reușit să ajungă, cărora le-a împărtășit și fericirea sa.

„Am primit inelul, da, acel inel, cu tot tacâmul de rigoare, cu declarație, cu așezat în genunchi, cu un fir de trandafir roșu ca sîngele, cu cântat la mulți ani, cu tort, cu chiotul de bucurie și de uimire pentru ce mi se-ntâmplă ‒ totul. Prieteni, am și uitat să zic da, atât de tare m-a lăsat fără cuvinte și nu sunt eu cea pe care s-o lași fără reacție. Am inelul pe deget și este extrem de fin și special. Și sunt sigură că a treia dată este cu noroc și pentru totdeauna”, a mai spus Zoia Alecu.

50 de ani de carieră

Zoia Alecu a marcat vineri seara o jumătate de secol de carieră cu un concert aniversar şi lansarea dublului album „Best of the best of”.

„M-am lansat în 1973, deci bat pe muchie 50 de ani de stat pe scenă. O muchie care a strălucit timp de 13 ani, ani de folk, între 1973-1986, eu cu chitara mea. Prima mea ieșire în lumea muzicală a fost la o serată unde erau Doru Stănculescu, Nicu Vladimir, Mișu Diaconescu și Florian Pittiș. Lor le-am cântat cu o broboadă pe cap, eram aproape leșinată de emoții, <<Orbii>>, <<Porumbița>> și <<Anotimpul nebunilor>>. Erau singurele trei melodii pe care le compusesem la acea dată. Nu aveam o chitară a mea, drept care am cântat pe chitara lui Doru Stănculescu, un double six veritabil, cu corzi moi, care te îndemnau la cântat. După acea audiție, Doru a decis că mă va duce să cânt pe o scenă serioasă, în fața unui public adevărat, la Club A. Un club care își alegea publicul, iar publicul, extrem de exigent, alegea artiștii și muzica”, s-a destăinuit Zoia Alecu, vineri, pe aceeași platformă socială.

„Emoții am la fiecare concert, chiar și peste 50 de ani de la debut”

Artista le-a mărturisit fanilor că a a cântat cu ochii închiși.

„Emoțiile mă făceau să nu pot deschide ochii. Greu, în ani, am scăpat de a cânta cu ochii închiși, dar emoții am la fiecare concert pe care-l am. Chiar și peste 50 de ani de la debut. Doru Stănculescu a devenit nașul meu muzical. Și mi-a devenit unul dintre cei mai buni prieteni și susținători. A fost între noi o prietenie adevărată în care admirația și respectul ne-au apropiat foarte tare”, a mai povestit artista.

De altfel, pe dublul album aniversar/digipack, „Best of the best of”, scos într-o formulă grafică și audio de zile mari, fanii pot găsi „Orbii” reorchestrată împreună cu Emanuel Gheorghe/Fisă, pentru albumul „Printre lupi”.

„Porumbița” este pe CD-ul cu muzica de colecție, adică acele 15 melodii înregistrate în 1975, în studioul Radio România, pe care le-a „desprăfuit” maiestuos Victor Panfilov, așa cum a mărturisit artista.