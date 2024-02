„Sunt un amant slab, sunt urât, de ce eziți?” Scrisorile artistului Eric Clapton pentru soția prietenului său, scoase la licitație

Scrisori de dragoste de la Eric Clapton către Pattie Boyd, în timp ce aceasta era căsătorită cu George Harrison, vor fi vândute la licitație, dezvăluind unul dintre cele mai cunoscute triunghiuri amoroase ale rockului.

Boyd a fost model și o emblemă a Londrei în anii 1960, căsătorindu-se cu Harrison în 1966, după ce l-a întâlnit pe platoul de filmare al filmului A Hard Day's Night al trupei Beatles. Ea a susținut că el a scris balada Something pentru ea, deși el a negat ulterior acest lucru. Spre sfârșitul deceniului, Harrison și Clapton au început să compună muzică împreună, iar Clapton s-a îndrăgostit lulea de Boyd, scrie The Guardian.

Într-o scrisoare din 1970, care face parte dintr-un lot de obiecte personale ale lui Boyd, ce va fi vândut de Christie's între 8 și 21 martie, Clapton - cu o caligrafie impecabilă - o imploră pe Boyd: „Ceea ce doresc să te întreb este dacă îți mai iubești soțul sau dacă ai un alt amant? Toate aceste întrebări sunt foarte impertinente, știu, dar dacă mai există un sentiment în inima ta pentru mine... trebuie să-mi spui!". El se referă la propriile sale „afaceri casnice" ca la „o farsă". Clapton se întâlnea cu sora lui Boyd, Paula, în timp ce, aparent, avea o relație cu aristocrata Alice Ormsby-Gore.

„Mi-aș sacrifica familia, Dumnezeul meu și propria mea existență”

Clapton a scris o altă scrisoare câteva luni mai târziu, pe o pagină ruptă dintr-un exemplar din Of Mice and Men. „Pentru nimic mai mult decât plăcerile din trecut mi-aș sacrifica familia, Dumnezeul meu și propria mea existență... Sunt la capătul puterilor... Am ascultat vântul, am privit norii întunecați, am pipăit pământul de sub mine în căutarea unui semn, a unui gest, dar nu există decât tăcere. De ce eziți, sunt un amant slab, sunt urât, sunt prea slab, prea puternic, de ce? Dacă mă vrei, ia-mă, sunt al tău. Dacă nu mă vrei, te rog să rupi vraja care mă leagă. A înhăma un animal sălbatic este un păcat, a-l îmblânzi este divin. Iubirea mea este a ta." Se estimează că fiecare dintre scrisori se va vinde pentru sume cuprinse între 10.000 și 15.000 de lire sterline.

El se referă la Boyd ca fiind „Layla" și în acel an a scris cântecul cu același nume. După ce i-a pus o înregistrare pe casetă cu Layla, Boyd spune: „Am fost uimită de frumusețea ei - dar în același timp m-am simțit vinovată".

„Era tentant, dar nu am putut să o fac”

Boyd detaliază sentimentele ei de atunci. „George și cu mine treceam printr-o perioadă mai dificilă. În jurul trupei Beatles era haos, iar George era disprețuitor. Apoi, Eric tot venea la noi acasă și îmi cerea să fug cu el. Ei bine, era tentant, dar nu am putut să o fac. Pur și simplu nu era bine."

Boyd și Harrison s-au despărțit în 1974 din cauza multiplelor infidelități ale acestuia. Ea și Clapton s-au reîntâlnit și, în cele din urmă, s-au căsătorit în 1979. El a scris și alte cântece despre ea, inclusiv Wonderful Tonight, o baladă scrisă în timpul - și despre - pregătirile lui Boyd pentru o ieșire în oraș.

Pictura originală a lui Emile Théodore Frandsen de Schomberg, care a împodobit lansarea albumului Layla, este scoasă la vânzare cu o estimare de 60.000 de lire sterline. Există, de asemenea, cărți poștale și alte scrisori între Clapton și Boyd în timp ce o curta, dar și în perioada în care au fost căsătoriți.

Disperate și pasionale

Boyd a declarat pentru Telegraph că Eric Clapton i-a dat binecuvântarea să vândă diferite obiecte: „M-am gândit, de ce să nu vând totul și să las lumea să se bucure de ele? ... Scrisorile de la Eric - sunt atât de disperate și pasionale, o pasiune care înflorește o dată în viață, cred. Chiar și acum, dacă ar fi să citesc acele scrisori, mă întristează teribil. Le-am ținut într-un mic cufăr și din când în când arunc o privire și încep să citesc, iar inima îmi bate, sare, pentru că sunt sfâșietoare. Sunt prea dureroase în frumusețea lor."

Printre obiectele scoase la licitație se află și o carte poștală trimisă de Harrison mamei lui Boyd în 1964, în timpul unui turneu mondial al trupei Beatles, pe care scrie: „Cred că totul merge bine, dar nu-mi lipsește nici pe jumătate fiica ta!" În 1971, îi scrie lui Boyd din New York, după o traversare pe mare, înconjurat, se plânge el, de „mai mulți heterosexuali în frac". Într-o altă scrisoare spune: „Pattie, nu uita că te iubesc".

Numeroase alte scrisori, versuri scrise de mână și fotografii ale lui Harrison sunt, de asemenea, de vânzare, plus desene cu girafe și câini, felicitări de Crăciun colorate, făcute de mână, și o schiță pentru un disc fictiv cu Harrison așezat sub un măr: „Pentru mine, asta spune foarte multe despre George. Este atât de blând, atât de dulce", a spus Boyd despre acesta din urmă.

Pe lângă haine, fotografii și alte obiecte- inclusiv o scrisoare absurdă de la John Lennon către colegii săi de trupă - există și o schiță a lui Ronnie Wood, un alt iubit al lui Boyd în această perioadă, care extinde triunghiul amoros la un pentagon: „Prima soție a lui Wood, Krissy Findlay, s-a întâlnit cu Clapton, s-a căsătorit cu Wood, apoi a avut o aventură cu Harrison, înainte ca Boyd și Wood să se întâlnească înainte de relația ei cu Clapton. Am avut o relație frumoasă cu Pattie [la mijlocul anilor 1970]", a scris Wood mai târziu în memoriile sale.