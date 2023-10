Sharon Stone „trăiește în frică” din cauza unui bărbat care o hărțuiește pe ea și familia ei

Sharon Stone și familia ei „trăiesc cu frica” din cauza unui obsedat care, în ultimii doi ani, a avut o „misiune” de a o urmări pe vedeta de la Hollywood, relatează Daily Mail.

Sandor Boros, un fost veteran al forțelor speciale din armata ungară, stabilit la Londra, susține că a avut un fiu secret, pe nume Jason, cu Sharon Stone în 1986, când vedeta avea 28 de ani. De asemenea, el susține că fiul lor a fost ucis la scurt timp după naștere.

Vedeta „Basic Instinct”, în vârstă de 64 de ani, a fost una dintre cele mai populare sex-simboluri ale anilor 1990, iar familia ei a intrat în panică de când Boros a început să-i urmărească.

Potrivit detectivului privat al familiei, Paul Barresi, hărțuitorul este „obsedat și bolnav psihic” și a fost surprins de camerele de supraveghere în fața casei surorii sale Kelly, în vârstă de 62 de ani, în luna mai a acestui an.

Detectivul a spus că familia Stone „trăiește cu frică” din cauza „e-mailurilor înfiorătoare, a scrisorilor și a vizitelor” bărbatului.

„A urmărit-o în ultimii doi ani. În ultima vreme, a apărut la casa mamei, apoi la casa fratelui și apoi la casa surorii acesteia. A fost ceva planificat. Avea o misiune. Acest lucru a ridicat nivelul de îngrijorare pentru Sharon Stone și mama ei, care are 90 de ani, precum și pentru sora și fratele ei. Toți erau țintele lui. Agresivitatea și dorința lui s-au intensificat”, a declarat Barresi pentru MailOnline.

Boros le-a trimis o scrisoare lui Sharon, mamei și surorii sale în luna august a acestui an.

În ea, el a recunoscut că a zburat la Los Angeles pentru o săptămână în luna mai, în speranța de a vorbi cu Sharon. El a spus că a luat un taxi de la aeroport până la casa surorii lui Sharon, Kelly.

„Din păcate, poarta era păzită cu camere video, iar paznicul nu știa cine sunt. El nu m-a lăsat să vorbesc personal cu Kelly”, a scris agresorul în scrisoare. „Poate că a crezut că sunt un fel de infractor! Atunci, nu aveam nicio opțiune. M-am dus la casa lui Michael [fratele lui Sharon]. Michael mi-a deschis ușa și am încercat să-i explic situația mea și am întrebat de adresa lui Sharon din Los Angeles pentru a vorbi cu ea. A fost nepoliticos... Când am întrebat-o pe Sharon despre unde despre Michael a vrut să cheme poliția!!! A crezut și el că sunt un infractor”.

„Din 1987 Sharon a fost logodnica mea și în 1988 am avut un băiețel. Numele lui era Jason Stone. Avea câteva luni și din păcate a murit într-un accident. Aș vrea să vorbesc cu Sharon despre asta”, a mai scris acesta în scrisoare.

Într-un e-mail adresat lui Sharon pe 15 octombrie, Boros a declarat: „Sănătatea mea mentală s-a îmbunătățit chiar pot afirma că am revenit la o stare de normalitate. Așadar, m-am întors la treabă... Cel mai bine ar fi să ne întâlnim în orice loc și să vorbim cu toții în L.A. sau Montana sau Rockford sau oriunde găsiți că este sigur pentru voi toți!”.

În timp ce Boros a afirmat că nu intenționează să se întoarcă în SUA, Barresi a spus: „În acest moment bărbatul nu este o amenințare, dar nu poți fi sigur”.

Sharon Stone și familia ei au refuzat să facă o declarație publică despre incident.