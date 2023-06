Shakira, noi dezvăluiri despre despărțirea de Piqué. „Am aflat din presă în timp ce tatăl meu era la terapie intensivă”

Shakira a dezvăluit că a aflat despre trădarea amoroasă a lui Gerard Piqué în timp ce tatăl ei, William Mebarak, era internat în spital. Deși fanii ei au reacționat și și-au arătat din nou susținerea, cântăreața spune că a trecut prin momente foarte dificile.

În interviul pentru coperta revistei „Los 50 más bellos” a publicației People en Español, Shakira a explicat pentru prima dată circumstanțele dureroase în care a aflat că Gerard Piqué îi este infidel.

Cântăreața columbiană a spus că a aflat din presă în timp ce tatăl ei, William Mebarak, era spitalizat la Barcelona în urma unui accident. „A mers la Barcelona pentru a mă consola când eram mistuită de tristețe din cauza despărțirii, iar când a fost acolo pentru prima împărtășanie a lui Milan a fost grav rănit într-un accident”, își amintește Shakira despre tatăl ei, pe care îl descrie ca fiind „cel mai bun prieten” al ei.

Mai bine de un an de la despărțirea celor doi

La jumătatea anului 2022, după 12 ani de relație, Shakira și-a anunțat despărțirea de Gerard Piqué, tatăl fiilor ei Milan, în vârstă de 10 ani, și Sasha, în vârstă de 8. În timpul despărțirii de fostul fotbalist, în vârstă de 36 de ani, tatăl cântăreței a suferit o gravă criză de sănătate, după ce a suferit o căzătură în locuința sa din Barcelona. „Totul s-a adunat pentru mine, casa mea se prăbușea”, își amintește Shakira, în vârstă de 46 de ani. „Am aflat din presă că am fost trădată în timp ce tatăl meu era la terapie intensivă. Am crezut că nu voi supraviețui atât de mult. [Omul] pe care l-am iubit cel mai mult în viața mea, tatăl meu, mă părăsea când aveam cea mai mare nevoie de el, dar nu puteam să vorbesc cu el sau să primesc sfaturi de la cel mai bun prieten al meu de care aș fi avut nevoie”, a spus artista.

Până în prezent, Pique nu a făcut nicio declarație publică pe această temă. People en Español a încercat să îl contacteze pe fostul fotbalist prin intermediul companiei sale.

Sărbătorește căsnicia părinților ei

În interviul acordat publicației People en Español, cântăreața a sărbătorit căsnicia lungă și fericită a părinților ei, William Mebarak și Nidia Ripoll. „Tatăl meu este cel mai mare exemplu de reziliență, iar mama mea alături de el zi și noapte însoțindu-l”, a spus Shakira. „Amândoi au fost o reflectare a acelui vis pe care eu nu l-am putut împlini, dar care sper că va fi un model pentru copiii mei de dragoste, răbdare în relații, dedicare absolută și dorința de a trăi.”

Cântăreața piesei "Copa vacía" cu Manuel Turizo - o nouă melodie care va fi lansată mâine, 29 iunie - a învățat să își vadă paharul plin și este recunoscătoare pentru revărsarea de iubire pe care o primește zilnic din partea copiilor, părinților, prietenilor și fanilor săi.