Reacția lui Marian Râlea, acuzat că a lovit o fetiță, în urmă cu mulți ani. „A primit de la «Magi» două dosuri de palme”

„Magicianul” Marian Râlea a fost acuzat de o femeie că, în urmă cu mulți ani, a lovit-o peste față. Actorul a avut prima reacție la tot acest scandal.

Otilia din Alexandria s-a numărat printre miile de copii ce erau fascinați de Marian Râlea, pe vremea când acesta era faimosul „Magician” din Abracadabra. În copilărie, Otilia, care avea 8 ani la acea vreme, a participat la un show al magicianului și spune că ar fi fost lovită de acesta.

„E o poveste tristă, în care eu am fost implicată direct și de care, de rușinea, de dezamăgirea și de frica pe care am simțit-o, știu de ea doar câțiva prieteni foarte apropiați. Părinții mei probabil vor citi și vor afla de aici… Dar acum mă consider suficient de puternică încât să rememorez și să și detaliez ce s-a întâmplat. Ei bine…da, eu sunt un copil pe care așa-zisul marele iubitor de copii Marian Râlea l-a bătut. Mai bine zis care a primit de la «Magi» doua dosuri de palme, extrem de grele, peste față și urechi", spune Otilia într-o postare pe Facebook.

„Eu m-am dus la el și l-am rugat să-mi dea și mie un poster cu autograf. El, care până atunci râsese tot spectacolul cu mine și cu sutele de copii din sala, dintr-o dată, cu o voce foarte sobră, îmi spune: «Dar du-te, Dragă, și cumpără-ți de la ieșire! Ce-ar însemna să va dau la toți postere gratis?»", spune femeia.

Fata a făcut un gest nu tocmai frumos, i-a bătut magicianului obrazul după ce acesta a refuzat să-i dea posterul mult dorit.

„Ei bine, în secunda doi, Magicianul m-a lovit cât a putut el de tare, de doua ori, cu palma și cu dosul palmei peste toată fața și peste urechi, zicându-mi: «Nesimțito, la obraz să-i faci lu’ mă-ta și lu’ tacto, nu mie! Marș acasă, nesimțito»", a mai spus aceasta.

Reacția lui Marian Râlea

Contactat de reporterii Playtech, Marian Râlea a declarat: „Nu-mi amintesc aşa ceva! Şi nu cred să fi făcut una ca asta. Am lucrat şi am interacţionat cu sute sau mii de copii, motiv pentru care susţin că nu cred că e posibil aşa ceva! Nu e felul meu de a fi, nu e felul meu de a reacţiona în asemenea mod”.