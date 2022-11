Prima apariție publică a Christinei Applegate, după diagnosticul crunt. Are nevoie de baston FOTO VIDEO

Christina Applegate, cunoscută pentru rolul Kelly din serialul Familia Bundy, a avut o primă apariție publică emoționantă de când a fost diagnosticată cu scleroză în plăci, în 2021. Ea și-a acceptat steaua pe Walk of Fame de la Hollywood și a fost însoțită de actori celebri și familie, scrie The Independent.

Applegate a urcat pe scenă pentru a-și ține discursul împreună cu Katey Sagal, Peggy Bundy, din serialul de comedie.

Actrița i-a avut alături pe soțul ei, Martyn LeNoble, și fiica lor în vârstă de 11 ani. Aceasta a mulțumit membrilor familiei ei care au privit-o pe primind steaua de la Hollywood.

„Familia mea care este azi alături de mine, sunteți totul pentru mine”, a spus ea printre lacrimi. „Îmi place că am început cu voi doi și am terminat cu voi doi și vă mulțumesc mult din suflet. Sunteți oamenii mei. Sunteți iubirile mele. Vă iubesc atât de mult”.

De asemenea, i-a spus fetei sale Sadie Grace că îi mulțumește pentru sprijinul ei constant de când a fost diagnosticată cu scleroză multiplă. „Cea mai importantă persoană din această lume este fiica mea", a spus Applegate.

→ Imaginea 1/6: Christina Applegate FOTO Profimedia

„Ești atât de frumoasă, bună, iubitoare, inteligentă și interesantă. Sunt binecuvântată în fiecare zi că pot să mă trezesc și să te duc la școală... îți mulțumesc că ai fost alături de mine în toate acestea"., a mai spus vedeta vizibil emoționată.

Bineînțeles, Christina Applegate a profitat de moment pentru a-și numi fanii prezenți „minunați" și a adăugat: „Vă iubesc [pe toți] atât de mult".

Christina Applegate se deplasează în prezent doar cu ajutorul unui baston. Înainte de ceremonia de la Hollywood Walk of Fame, Christina Applegate a spus în octombrie că urmează o „ceremonie foarte importantă" și le-a cerut fanilor ei să o ajute să aleagă un baston pentru această ocazie.

„Aceasta va fi prima mea ieșire de când am fost diagnosticată cu scleroză multiplă. Bastoanele fac parte acum din noua mea normalitate", a spus ea la vremea respectivă.

Pe 10 august 2021, Applegate a dezvăluit că a fost diagnosticată cu scleroză în plăci.

Într-un interviu recent cu New York Times, Christina Applegate a reflectat asupra simptomelor la care și-ar fi dorit să fi acordat mai multă atenție înainte de a fi diagnosticată cu boala. Actrița și-a amintit atunci cum s-a dezechilibrat în timp ce filma o secvență de dans pentru primul sezon al serialului Dead To Me. De asemenea, a constatat că se chinuia să joace tenis.

În loc să recunoască aceste cazuri ca fiind semne ale unor posibile probleme de sănătate, Applegate a spus că nu a făcut decât să se forțeze mai mult.

Mi-aș fi dorit să fi fost atentă", a explicat ea. "Dar cine eram eu să știu?".

Scleroza multiplă este o afecțiune pe tot parcursul vieții care poate afecta creierul și măduva spinării, provocând o varietate de simptome, cum ar fi probleme de mobilitate, pierderea parțială sau completă a vederii sau probleme de echilibru.

Potrivit Societății Naționale de Scleroză Multiplă, peste 2,3 milioane de persoane din întreaga lume au fost diagnosticate cu această afecțiune autoimună.