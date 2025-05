Noua primă doamnă a României, în vizorul stilistului vedetelor. Ce schimbări de look i se recomandă Mirabelei Grădinaru

După victoria lui Nicușor Dan în alegerile prezidențiale, partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, devine o prezență constantă în lumina reflectoarelor. Hairstylistul vedetelor, Adi Constantin, îi oferă sfaturi de stil și frumusețe.

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, a atras atenția prin aparițiile sale elegante. Cu toate acestea, specialistul în frumusețe Adi Constantin consideră că imaginea ei poate fi și mai bine pusă în valoare prin mici ajustări de stil.

„Am urmărit aparițiile domniei sale, bine alese. Ținutele flatează silueta, aport de eleganță și de rafinament. Cu siguranță, în materie de beauty, de frumusețe, sunt mici ajustări, pe care i le recomand cu multă căldură”, a declarat Adi Constantin pentru Click!.

Ce schimbare de culoare a părului i s-ar potrivi

Stilistul sugerează o reinterpretare a culorii părului Mirabelei Grădinaru, astfel încât să-i evidențieze trăsăturile.

„La nuanța părului se poate umbla într-un fel superb, care să o reprezinte. O nuanță adecvată ar fi o bază pe treapta de 6, un maro castaniu auriu, cu niște lumini subtile caramel, miere, ca să fim pe înțelesul tuturor”, explică el.

Eva Longoria, o posibilă sursă de inspirație

Pentru o schimbare modernă și rafinată, hairstylistul sugerează ca Prima Doamnă să se inspire de la actrița Eva Longoria.

„Vorbim de un trend al acestui an. Actrița Eva Longoria, iată, poate fi o inspirație. Acest gen de soft balayage with the lightest shades of brown este ideal pentru domnia sa. I-ar veni extraordinar Primei Doamne tunsoarea ușor mai graduată, Layered Cut, oferind volum flexibil, tunsoare pe care, desigur, și buclele lejere, în materie de coafat, sunt o variantă mănușă.”

Machiajul ideal: natural, dar elegant

Pe lângă coafură, Adi Constantin vorbește și despre un look completat cu machiaj discret, dar eficient:

„Machiajele ei cu siguranță mereu vor fi naturale, sugerând să folosească Soft Peachy Blush. Pe partea de sprânceană și de pleoapă e nevoie de fard mat, în nuanțe de maro terracotta (Bronzy makeup). Iar un gloss nude completează întregul glam. Sunt convins că va avea o evoluție stilistică deosebită.”

Cine este Mirabela Grădinaru

Partenera de viață a lui Nicușor Dan este manager într-o companie auto de renume și un sprijin important pentru noul președinte, inclusiv pe plan politic. Mirabela Grădinaru a absolvit Facultatea de Geografie, specializarea Geografie-Franceză, la Universitatea din București.

Ea și Nicușor Dan s-au cunoscut în 2005, într-un club frecventat de studenți. Cei doi au împreună doi copii - o fetiță de 9 ani și un băiețel de 3 ani.

Deși au o relație de lungă durată, cei doi nu sunt încă căsătoriți. Întrebat recent despre acest aspect, Nicușor Dan a declarat: „Se va întâmpla. Mi s-a propus să fac lucrul acesta acum, repede, în campanie. Am spus nu. E o chestiune care ține de familie. Se va întâmpla într-un moment de liniște pentru familie”, a spus el în cadrul unei dezbateri electorale la România TV.