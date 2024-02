Nick Rădoi, despre lupta sa cu nemilosul cancer: „Viața mea s-a schimbat radical. Nu am cum să mai fiu cum am fost”

Nick Rădoi, milionarul român stabilit în America, a vorbit despre cum i s-a schimbat viaţa după ce a fost diagnosticat cu cancer şi a petrecut șase luni în spitale, în America și în Mexic, unde a fost operat de mai multe ori, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click!.

“Nu mi-a fost deloc ușor până m-am decis să ies public și să vorbesc despre boala mea. Inițial, nu am vrut! Dar, până la urmă, m-am gândit că este totuși bine să audă alții care au fost în aceeași situație ca și mine, care au fost puternici și care au trecut și ei prin ce am trecut eu, sau poate vor trece. Știu că lumea nu o să asculte prea mult din ceea ce zic eu acum până nu o să li se întâmple și lor. Și eu am fost la fel!...” – a spus Nick Rădoi.

Nick Rădoi crede că stresul i-a declanşat boala

Acum, Nick Rădoi, în vârstă de 63 de ani, face chimioterapie, a slăbit 40 de kilograme și spune că boala i-a schimbat total perspectiva asupra vieţii, pornind de la lucrurile simple, precum o alimentaţie sănătoasă şi eliminarea stresului legat de afaceri şi bani, până la aspecte complexe, care ţin de spiritualitate. “Viața mea s-a schimbat radical. Nu am cum să mai fiu cum am fost. Când mă uit acum în spate și văd prin ce am trecut, îmi dau totuşi seama că nu a fost nimic rău, eu chiar mă bucur că am trecut prin încercarea aceasta, mă bucur de schimbarea vieții mele, de cum am ajuns să văd lucrurile după această experiență dificilă” – a spus el pentru Click!.

Milionarul crede că la baza declanşării cancerului de colon care i-a făcut viaţa un chin de şase luni încoace a stat, în primul rând, stresul: “Înainte nu am știut că lucrurile astea care mă stresau zi de zi atât de mult, de businessuri, de bani, mă vor afecta așa așa de tare. Sunt sigur că de aici a pornit această boală, pentru că și doctorii mi-au zis același lucru!”

“Eu sunt bucuros că am trecut prin experiența asta”

Pe de altă parte, el spune că această experienţă dureroasă l-a ajutat să înţeleagă mai bine care sunt priorităţile în viaţă, ce contează cu adevărat. “Nu mă mai gândesc decât la puterea lui Dumnezeu, care a fost cu mine, la mântuirea vieții mele. Văd lucrurile acum cu totul altfel și mi-am dat seama cât de important e să fii lângă Dumnezeu și să ai sănătate! Dacă ai sănătate, restul nu mai contează! Niciodată nu aș fi ajuns la concluziile astea dacă nu aș fi trecut pe aici. Să nu creadă lumea că eu sunt trist, dimpotrivă, eu sunt bucuros că am trecut prin experiența asta” – mărturiseşte Nick Rădoi.

O altă informaţie pe care e bucuros să o împărtăşească cu reporterii este aceea că toate testele efectuate în urmă cu o lună au ieşit negative. Deşi urmează încă două luni de chimioterapie, despre care se ştie că dă numeroase efecte adverse pentru starea generală, Nick Rădoi este optimist că şi următoarele teste vor ieşi bine. “Sunt bucuros că am reușit să-mi revin și că sunt optimist! Eu am fost optimist toată viața mea, chiar și atunci când am fost bolnav, și niciodată nu m-a speriat nimic!”

Interviul integral în Click