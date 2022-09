Monica Gabor refuză să-și plătească datoriile uriașe din România

Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu, locuiește în SUA de mai mult de 11 ani. Aceasta ar fi rămas cu o datorie uriașă la avocata care a reprezentat-o la procesul de divorț.

„Nu am recuperat nimic. Am găsit într-un singur cont, în România, o suma derizorie, de doar 4.500 de lei. Pe aceia i-am recuperat. Nu știu ce face în America, unde își ține banii. Problema e că dacă nu are nimic pe numele ei, e greu.

E vina mea, că am mers pe încredere, trebuia măcar jumătate din onorariu să-i cer, ca să mergem mai departe. Dar ea se plângea că nu are, că stă cu chirie. Sincer, la început nu am vrut s-o iau, ca şi clientă, dar mi s-a făcut milă de ea, că era vorba şi de un copil”, a declarat Tripona Murgu pentru playtech.ro.

