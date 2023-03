Meghan Markle ura statutul de prințesă de mâna a doua, ce trebuia să-i facă reverențe lui Kate Middleton

Ambiția lui Meghan Markle a avut, se pare, o mare legătură cu plecarea ei și-a Prințului Harry de la palatul regal britanic.

Noi detalii au ieșit la iveală despre dificultățile pe care le-a avut Meghan în cadrul familiei regale britanice, un angajat al Palatului Bukingham susținând că statutul ei a fost o problemă continuă pentru ea. Ei bine, lui Meghan Markle nu-i plăceau regulile stricte pe care le-a descoperit atunci când a intrat în familia regală și ura să joace rolul secundar după Kate Middleton.

Angajatul palatului britanic a contribuit la noul volum al biografului regal Tom Quinn, Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, care a devenit disponibilă astăzi în librăriile din Regat.

Sursa de la palat detaliază modul în care Meghan Markle s-a luptat să se adapteze la viața regală când s-a căsătorit cu Prințul Harry în 2018.

Un extras din carte publicat în ziarul The Mirror spune că Ducesa de Sussex a fost orbită, inițial, de faima mondială pe care o aduce statutul de a fi prințesă. Cu toate acestea, lui Meghan nu i-a plăcut deloc să fie comparată cu cumnata ei mai importantă în cadrul familiei, Kate Middleton.

Nu exista nicio limită pentru ambiția lui Meghan

Ea ura constrângerile și regulile; ura să fie o prințesă de mâna a doua – a doua după Kate Middleton, vreau să spun, se arată în cartea citată mai sus. Cel mai mult, a urât faptul că a trebuit să facă ceea ce i s-a spus și să meargă acolo unde i s-a spus, într-o cursă regală fără sfârșit și, în mare măsură, fără rost, continuă fragmentul publicat în ziar.

Meghan Markle a simțit, de asemenea, că a fost tratată într-un „mod ușor condescendent” de către familia regală din cauza faptului că nu era de sânge regal, deși nici Kate nu se născuse într-o familie nobilă.

Nu exista nicio limită pentru ambiția lui Meghan și, ca majoritatea oamenilor extrem de ambițioși, ea nu s-a gândit niciodată: „Oare am greșit eu? Oare reacționez exagerat?". Dar la fel de adevărat e că Meghan este o persoană de treabă atâta timp cât nu este niciodată contrazisă. Pentru un băiat slab și nesigur pe el, precum Harry, ea este perfectă pentru că certitudinea ei absolută îl face să se simtă în siguranță, mai spune angajatul citat.

Același angajat explică în cartea biografului regal că lui Meghan Markle i-a fost greu să facă parte dintr-o instituție în care nu avea nicio influență. Soția lui Harry a fost, de asemenea, extrem de dezamăgită că reședința ei va fi în modestul conac Nottingham Cottage, pe doemniul Palatului Kensington, când ea credea că va locui în Castelul Windsor, la fel ca Regina Elisabeta a II-a.

Până la urmă, lucrurile s-au aranjat cât se poate de bine pentru ambițioasa Meghan, care poate trăi astăzi cum și unde îi place, alături de Prințul Harry și, mai ales, departe de umbra rivalei Kate Middleton.

Foto: Getty Images, Profimedia