Mara Bănică, prima reacție după ce s-a spus că s-a urâțit în urma intervențiilor estetice

Fosta vedetă de la Antena 1 Mara Bănică a fost surprinsă recent ieșind dintr-o clinică de înfrumusețare, bandajată la față, potrivit Click!, după mai multe intervenții estetice care au costat-o 15.000 de euro.

Imediat au apărut și reacțiile, inclusiv cele negative, în care s-a afirmat că vedeta mai mult s-a urâțit decât s-a înfrumusețat.

„Cred că întotdeauna am fost asumată”

În urmă cu puțin timp, Mara Bănică (48 de ani) și-a luat inima în dinți și a postat un video pe contul său de Instagram în care le-a arătat tuturor cum fața sa, dar și cât de asumată este în ceea ce privește această situație.

„Asta e fața mea încă bombardată, un pic umflată și așa mai departe. Hai să vă spun un lucru, nu este foarte plăcut nici să te prindă paparazzi cu fața extrem de umflată și bumbăcită și vai de capul tău. Adică n-a fost cel mai plăcut lucru din viața mea, dar asta-i situația. În ceea ce îi privește pe cei care tot spun că <Domnule, vai, ce schimbare!>. Nu e, măi, tot eu sunt. Îmbunătățită, e adevărat. Cred că întotdeauna am fost asumată și am recunoscut orice intervenție mi-am făcut atunci când am fost întrebată și da, cred că la 50 de ani oricine își dorește să arate bine și există intervenții care te pot îmbunătăți fără să devii vulgar, fără să devii la fel ca alții”, le-a spus Mara Bănică internauților.

„Nu cred că sunt șablon, așa cum au zis unele din doamne prin comentarii”

Mara Bănică le-a mai mărturisit prietenilor din comunitatea sa de pe Instagram că nu are niciun fel de retuș tehnologizat în momentul înregistrării video:

„Uitați-vă la mine, n-am niciun fel de filtru, nu cred că sunt șablon, așa cum au zis unele din doamne prin comentarii, pe care mărturisesc că le-am citit. Sunt tot eu și cel mai important e că personalitatea nu mi-o ia absolut nimeni (...).

