Lino Golden și soția sa, la un pas de despărțire: „Eram cu un picior în groapă”

Căsnicia lui Lino Golden și a Deliei a fost serios pusă la încercare. Artista a plecat de acasă pentru două săptămâni, dar cuplul a reușit să se împace și să-și salveze relația.

Relația dintre Lino Golden și Delia Salchievici a evoluat rapid. Cei doi s-au cunoscut în 2022, iar în noiembrie 2023, artistul a cerut-o în căsătorie. În aprilie 2024, au avut cununia civilă într-un cadru restrâns, în prezența apropiaților.

La scurt timp însă, căsnicia lor a trecut printr-un moment delicat. Tensiunile acumulate i-au adus aproape de o despărțire. Delia a părăsit locuința conjugală, iar cei doi au luat o pauză de două săptămâni.

„Eram cu un picior în groapă”

Lino Golden a vorbit deschis despre criza din cuplu în podcastul lui Jorge: „Recent. După căsătorie. Dar ne-am tras înapoi. Eram cu un picior în groapă. Un cumul de certuri, s-a umflat o bubă, a explodat, și am fost mai orgolioși decât oricând. A ținut un pic până să ne redresăm. Na, a fost mai mult vina mea, dar... pot să zic asta. Nu a fost mult timp, au fost două săptămâni”, a mărturisit artistul.

Delia: „Se adunaseră foarte multe la amândoi”

Delia a confirmat tensiunile din cuplu, dar a subliniat că dragostea a contat mai mult decât neînțelegerile. „A fost un moment în care se adunaseră foarte multe la amândoi și am reușit să trecem peste. A fost mai importantă relația decât toate lucrurile alea proaste, certuri și discuții”, a spus ea.

Despre momentul în care au spus „DA”, Delia a povestit emoționată într-o intervenție telefonică la Știrile Antena Stars: „Am avut foarte mari emoții amândoi la starea civilă. În momentul în care semnam, tremuram foarte tare, însă ne-am calmat după, la petrecere. Totul a fost planificat foarte rapid. Am găsit cred în două zile rochița. Imediat ce am văzut-o am spus că asta e rochița pentru mine”.