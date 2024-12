O jurnalistă de la Kiss FM a vizitat la începutul lui decembrie Laponia, dar impresiile despre țara lui Moș Crăciun nu sunt nici pe departe cele așteptate.

Corina Băcanu Călărașu realizează emisiuni radio la Kiss FM și la fel ca mulți alți români a vizitat luna aceasta Laponia, cunoscută și sub numele de țara lui Moș Crăciun.

Jurnalista și-a prezentat impresiile într-o postare video pe Facebook.

„Eu sunt friguroasă. Poate și fiindcă mă adormea maică-mea când eram copil în geacă, fular și căciulă. Dar am crezut în prima harneală, aia cu “nu există vreme rea, doar haine nepotrivite”. A doua harneală în care am crezut a fost imaginea Laponiei vândută pe Insta. În realitate, Satul lui Moș Crăcilă din Rovaniemi e un târg de Crăciun ca la Viena, varianta Urziceni. Laponia e prima țeapă pe care o iau de pe Instagram. Apropo, copilul, care nu crede în Moș, nu a crezut niciodată, a fost primul care a zis că vrea înapoi acasă, la București. Mai avem de stat 4 zile. Și pentru el am venit. De fapt, am venit de proști”, a scris ea pe facebook, potrivit protv.ro.

Corina Băcanu susține că destinația turistică este supraevaluată. „Nu este vorba de frig. Nu mă așteptam să ajung în Bali. Este vorba că nu există locul ăla feeric pe care mi l-au vândut diverși oameni”, a explicat ea.

Laponia este luată cu asalt, inclusiv de români, fiindcă este una dintre cele mai ieftine, ofertante şi practice destinaţii. Ţara lui Moş Crăciun, destinaţia către care toţi copiii trimit scrisori imaginându-şi că este un loc mult prea îndepărtat pentru a putea fi vizitat, se află la doar cinci ore de România.

Străbăută de Cercul Polar, Laponia cuprinde o treime din suprafaţa Finlandei şi se întinde între Rusia, Suedia şi Norvegia. Farmecul Laponiei constă în faptul ca şi-a păstrat unicitatea şi a rămas un tărâm al liniştii, al pădurilor nesfârşite, al tradiţiilor şi obiceiurilor populaţiei Sami.

Turiştii au parte aici de privelişti şi fenomene naturale nemaiîntalnite: doar cinci ore de lumină pe zi, Aurora Boreală şi senzaţia că cerul este foarte aproape de pământ din cauza purităţii aerului şi a luminii foarte intense.