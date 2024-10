Interpreta Angela Rusu, operată timp de patru ore la rinichi de o tumoră. „Mi-au extirpat tumoarea. Era benignă”

Interpreta din Cluj, Angela Rusu, a trecut printr-o intervenție chirurgicală lungă de patru ore, pentru a i se îndepărta o tumoră de pe rinichiul drept.

„Mi-au extirpat tumoarea. Era benignă. Deci nu a fost vorba de cancer sau să fac chimioterapie, nimic. Am făcut o postare, pentru că am avut o operație destul de mare, a fost o operație de patru ore. Am fost la o clinică privată din Cluj. Eu, acum, pentru că am probleme la rinichiul drept, e foarte sensibil și trebuie să am mare grijă, căci am făcut un tratament pentru depresie.”, a declarat Angela Rusu printr-o postare pe social media.

Potrivit acesteia, medicul i-a sugerat să scape de antidepresivele pe care artista le lua din cauza depresiei postnatale.

Pentru a rezolva problema depresiei, cântăreața urmează un tratament sub supravegherea medicilor, deoarece ar putea intra în sevraj dacă se oprește din a lua antidepresive în mod brusc.

„Am aflat de la un medic foarte bun de aici, îl cheamă Cristian Grecu Gaboș, are clinică la Târgu Mureș. Am auzit că e un psihiatru foarte bun. După operație, am venit la el la consult. Mi-a spus: Eu nu pot să îți scot medicamentele astea, fără să fii supravegheată de medici.

Mi-a zis că dacă mi le scoate, s-ar putea să intru în sevraj. Mie mi-au scos zece pastile. Am rămas cu trei acuma. Eu mă tratez ca să îmi scoată tratamentul din cauza rinichiului. Mie mi-a tot scăzut doza să nu fac ceva, Doamne ferește, la rinichi. Încă ceva, mie tratamentul cu antidepresive mi-a fost prescris total greșit de către alți medici”, a mai povestit artista.

Se pare că Angela Rusu lua și 10 antidepresive pe zi.