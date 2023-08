Declarația suprinzătoare a unei campioane olimpice la înot: „Nu mi-e rușine, la mare intru în apă cu colacul“

Una dintre cele mai titrate sportive din România a făcut o declarație suprinzătoare. Campioană olimpică la înot, Camelia Potec a mărturisit că la mare intră în apă doar cu colac. Sportiva a precizat că îi este frică de ce se află sub apă, motiv pentru care își ia măsuri de siguranță.

“Eu sunt un om care înoată în bazin, toată viața am înotat, ca sportivă de performanță, în bazin, în momentul de față tot în bazin înot.

Pe mine, dacă mă vedeți la mare sau dacă ne întâlnim la mare, să nu mă cautați în apă pentru că n-o să mă găsiți. Eu, la mare, dacă e să fie foarte cald, îmi iau frumos un colac și mă duc cu colacul în apă.

Nu mi-e rușine, pot oricând să-mi scot medalia de la Jocurile Olimpice să arăt că sunt campioană olimpică și îmi permit luxul acesta, să mă duc cu colacul și să nu-mi fie rușine că lumea ar putea să creadă că nu știu să înot. Îmi este frică de ce există sub apă, de faptul că sunt locuri unde nu poți vedea și dacă m-a atins ceva, poate să fie și o pungă, mi-a sărit inima din piept”, a declarat sportiva, în podcastul Ionelei Năstase și al lui Adrian Hădean, citat de România TV.

Secretul dureros al Cameliei Potec: Refuză bazinul după tragedia care a marcat-o

Camelia Potec (40 de ani) s-a simțit perfect în apă de la vârsta de 7 ani. De aceea, performanțele în natație au venit natural. Camelia Potec e multipla campioană europeană și medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Atena, în 2004, când a câștigat proba de 200 de metri liber. Deși pare șocant, managerul Federației Române de Natație n-a mai înotat în bazin de aproape doi ani. Motivul e unul de suflet, potrivit Sports Net: durerea pricinuită de decesul tatălui ei a împiedicat-o să mai facă ceea ce iubea atât de mult.

În vara lui 2021, atunci când ea era la Jocurile Olimpice de la Tokyo alături de delegația României, a aflat că tatăl ei, Grigore, a suferit un infarct și nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva. „Din păcate, n-am reușit să mă mai ating de un bazin și să înot din momentul în care a decedat tatăl meu și am simțit că am pierdut o mare bucată din sufletul meu. Tatăl meu e cel care m-a învățat să înot, el mi-a insuflat această dragoste de apă, el mi-a cumpărat primul abonament la înot“, a povestit Camelia Potec, la începutul acestui an.