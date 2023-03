Dan Negru, o nouă reacție în scandalul caselor de marcat: „Noi suntem roboții cu capul plecat”

Dan Negru se arată tot mai revoltat de ideea automatizării caselor de marcat din magazine. Omul de televiziune a făcut o nouă postare în care îi susține pe casierii, aflați în pericolul de a-și pierde locurile de muncă.

În ultimele zile, îndrăgitul prezentator s-a arătat solidar cu lucrătorii comerciali, care în curând, ar putea fi înlocuiți cu roboți. Introducerea exclusivă a caselor automate în supermarket-uri, a stârnit dezbateri aprinse. Dan Negru a fost și rămâne, în continuare, una dintre vocile care se fac cele mai auzite, în acest context.

Dan Negru a vorbit despre salariile prea mici ale angajaților

Dan Negru are o deosebit respect pentru casierii din supermarket-uri și hypermarket-uri, despre care și așa consideră că nu sunt plătiți deloc pe măsura muncii pe care o prestează. Mai mult decât atât, el este de părere că oamenii ar trebui să ia atitudine.

„Vreo 2-3000 de lei câștigă un casier la supermarket. Ăsta e subiectul, nu roboții. Roboții sunt pista falsă, fenta după care m-am dus și eu!

N-am văzut casieri care să-și ceară drepturile in stradă, să pună presiune pe patronii care au profituri comparabile cu orice altă țară europeană dar le oferă salarii la jumate. Bugetari am văzut! Cu statul român ne permitem orice. Să-l hulim, să-l umilim, să ieșim in stradă împotriva lui. ”, a scris prezentatorul, în cea mai recentă postare de pe pagina sa de Facebook.

Mai departe, celebrul prezentator făcut o comparație a veniturilor românilor, angajați în vânzări, comparativ cu cele oferite de statele din Vest. El a subliniat că problema este veche de aproape un secol și nimic nu se schimbă.

„Cu patronii suntem mielușei. Am fost mereu așa. În perioada interbelică, în anii ’30, în Anglia venitul național pe cap de locuitor era 378 dolari, in Germania era 338 dolari. La noi era 76 de dolari. Noi suntem roboții cu capul plecat pentru că ceea ce permiți o dată va continua și altă dată!”, a mai completat Dan Negru.

Cum ar putea casierii să se reprofileze

Case de marcat automate au fost deja montate, de câțiva ani, în numeroase magazine ale cunoscutelor lanțuri de retail. În prezent, acestea funcționează în sistem hibrid. Clienții au posibilitatea de a opta atât pentru varianta clasică: de a le fi scanate produsele de către un casier, cât și de a și le scana singuri.

Întrucât nu mulți sunt familiarizați cu noua tehnologie, se poate observa, în general, cum la casele de marcat clasice se formează cozi, în timp ce casele automate nu sunt utilizate.

Prin urmare, ar fi nevoie de oameni care să le dea o mână de ajutor. Angajații de la casele de marcat ar putea debuta, așadar, într-o nouă meserie, tot în cadrul companiei. Ei ar putea deveni consilieri, rolul lor fiind acela de a acorda consultanță și suport clienților.