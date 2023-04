Dan Negru a primit nota 2 la Limba română. Postările de pe Facebook i-au fost corectate de un traducător

Un traducător și scriitor a căutat greșelile făcute de Dan Negru în textele postate de pagina personală de Facebook și, la final, i-a dat nota.

Dan Negru vorbește într-o postare pe Facebook de calitatea îndoielnică a învățământului românesc: „Când eram în clasa a VIII, țin bine minte, l-au exmatriculat pe Cristi B.

Lecția ne-a prins bine nouă, celor rămași, pentru că a cumințit toată școala.

Azi,elevii nu mai pot fi exmatriculați !

De la 1 septembrie au dat legea.

Degeaba campaniile anti-drog din zilele astea dacă profesorul e îngenunchiat de un derbedeu.

Exmatriculați loazele din școli !

Redați-le puterea profesorilor !

Azi, profesorii umblă-n vârful picioarelor să nu-i deranjeze pe elevi.

Profesorul care-i spune unui elev că-i prost ajunge breaking news la televiziuni.

Cică spunându-i adevarul , elevul poate să cadă in depresie.

Cirezile de proști sunt protejate de lege

Azi, regulile din școli sunt ca cele dintr-un azil de bolunzi și in locul doctorilor sunt profesorii care umblă-n vârful picioarelor să nu-i tulbure pe bolnavi.

Rousseau avea drepate: "copilul ajunge , după educația primită, pedeapsă sau răsplată ! "“

Tot prezentatorul TV Dan Negru acuză televiziunile că nu fac educație celor mici: „Televiziunile de la noi trebuie sa-și recâștige moralitatea chiar cu prețul de a pierde bani. Copiii, ăia puțini care se mai uită la tv, să știe că drogurile, alcoolul, probleme cu legea nu sunt cool! Să fie asta noua încercare din evoluția televiziunilor, să fie trecerea de la blonde la litere“.

Alunița Voiculescu, traducător și scriitor, i-a luat postarea la puricat și i-a acordat nota 2. „Remarcam mai demult, cu tristeţe, cum am ajuns să avem nu doar extrem de puţine emisiuni-concurs de cultură generală pe principalele canale TV generaliste, dar cum sunt ele şi prezentate, în mod paradoxal, de persoane evident inculte.

Am fost mereu o mare fană a acestui tip de emisiuni, le urmăream în tinereţe pe mai multe televiziuni, chiar şi pe unele în limbi pe care nu le stăpâneam foarte bine, de pasionată ce eram. Dar la cea prezentată de acest individ, pe Kanal D, mi-a fost pur şi simplu imposibil să mă uit. Din cauza lui. Nu numai că mi se pare de neascultat, în general, dar clar nu era locul lui acolo, la această emisiune. Era doar un mare impostor. De câteva luni încoace, la lista dezamăgirilor s-a adăugat şi emisiunea-concurs de la Prima TV, la care am făcut un efort considerabil să suport discuţiile tâmpe dintre prezentatori (în special fata aia venită de la ştiri mondene e ceva deosebit...), doar pentru că îmi plăcea jocul. Dar nu am rezistat mult.

Ei bine, aşa cum se întâmplă mereu atunci când ridici impostorii în poziţii pe care nu le merită, aceştia şi-o iau în cap şi ajung să se creadă de-a dreptul merituoşi. Capătă tupeul de a emite păreri în domenii de care nu au habar şi antrenează în delirul lor turme de aplaudaci încă şi mai puţin pricepuţi decât ei, care le întăresc impresia de falsă valoare pe care şi-au format-o. (Observaţie valabilă şi pentru politica din zilele noastre, desigur.)

Aproape 8.000 de like-uri şi mult peste 3.000 de distribuiri are această mizerie de postare în care nimic nu este cum trebuie, nici măcar biata punctuaţie. Un agramat care afirmă că ştie el cum trebuie făcută şcoala, aplaudat şi distribuit la greu de cadrele didactice care nu au înţeles nimic din profesia lor. România de azi“, scrie ea pe Facebook.